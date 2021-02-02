Подросшие дети решительно выгнали Джоли

Иногда папарацци снимают актрису. Однако как раньше уже не будет: никаких роскошных ресторанов, интересных мужчин рядом и всего, что мы привыкли видеть вокруг Анджелины. Теперь Джоли фотографируют на улицах, в магазинах и почти всегда в компании любимых детей. Отметим, у актрисы их шестеро.
Недавно Анджелина Джоли все-таки дала интервью, в котором рассказала, что с ней все в порядке. Просто после расставания с Питтом она решила сосредоточиться на семье. "Все медленно возвращается на круги своя, как тает лед, и я чувствую, как будто кровь возвращается в мое тело", – подчеркнула она.
Актриса призналась, что не может однозначно ответить, счастлива ли она сейчас. Она уверена, что в будущем все будет прекрасно, а когда ей исполнится 50 лет, ее точно ждет успех.
Джоли поведала журналистам забавную историю, связанную с ее детьми. Недавно они решили провести день в батутном зале. Однако самой Анджелине пришлось быть исключительно восхищенным зрителем. Дело в том, что заботливые дети запретили маме прыгать с ними. Они практически выгнали ее оттуда, но сама актриса отнеслась к ситуации с юмором.
"На днях мы были на батуте, и дети сказали: "Нет, мама, не делай этого. Ты поранишься". И я подумала: "Боже, разве это не смешно?" Было время, когда я была звездой боевиков, а теперь дети говорят мне слезть с батута, потому что я могу пораниться", – посмеялась Анджелина Джоли.
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