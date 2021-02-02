"Подходит к концу": в жизни Заворотнюк произошли кардинальные изменения

Еще недавно дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна неохотно общалась с подписчиками и журналистами. Теперь она активно ведет свой "Инстаграм" и отвечает на вопросы. Так стало известно, что в жизни семьи произошли изменения.

Анна Заворотнюк во всю готовится к переезду из родительского подмосковного дома в свою новую квартиру в центре Москвы. Ремонт там подходит к концу, и у девушки, кажется, начинается белая полоса в жизни.

Это касается и личного фронта. Недавно Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками о том, что уже давно встречается со своим возлюбленным. Личность мужчины она оставила в секрете, но некоторые детали их романа все же раскрыла. "Даже не верится что ремонт наконец подходит к концу. Он оказался гораздо более сложной и долгой вещью, чем мне всегда казалось", – рассказала Анна.

Бойфренд 25-летней Анны Заворотнюк вместе с ней учился в США, но родился в России. Они познакомились в университете в Нью-Йорке.

"Вместе уже шесть лет. Он из Москвы, просто учился за границей", – рассказала Анна Заворотнюк.

Стоит отметить, что о своей матери, онкобольной актрисе Анастасии Заворотнюк Ана по прежнему очень неохотно говорит, в отличие от тем переезда и романа.

Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга уже больше года. Говорят, что беда случилась с ней после ЭКО и рождения дочери. С самого первого дня звездное семейство приняло решение не разглашать подробности лечения и состояния актрисы, из-за чего в СМИ начался переполох. Семья не отрицает лишь то, что актриса тяжело больна.