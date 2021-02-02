"И радостно, и страшно": звезда "Битвы экстрасенсов" станет матерью в третий раз

Победительница 16 сезона шоу "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос ждет третьего ребенка. О радостном событии ведьма сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта.

44-летняя Виктория Райдос опубликовала снимок, на котором она, облаченная в черное платье, запечатлена с округлившимся животом. Звезда шоу "Битва экстрасенсов" долго скрывала свое интересное положение, лишь на последних месяцах беременности решила сделать заявление.

Под кадром Райдос обратилась к еще не родившемуся малышу. Ведьма призналась: как только ребенок появится на свет, то станет любить его еще сильнее. Также она отметила, что испытывает не только счастье, но и тревогу, ожидая родов. "Мне и радостно, и страшно", – написала она в "Инстаграм".

Интернет-пользователи поздравили звезду мистического шоу с прибавлением в семействе. Они пожелали Виктории легких родов и здоровья. "Замечательная новость!", "Очень удивили", "Как классно!", "Очень рада за вас", – ликуют поклонники.

Напомним, Виктория Райдос пока воспитывает двоих детей. Около шести лет назад звезда шоу "Битва экстрасенсов" родила дочь Варвару, а в 2018 году – сына Захара. После того, как младший наследник появился на свет, ведьма не засиживалась в декрете, а вернулась к работе.