"И радостно, и страшно": звезда "Битвы экстрасенсов" станет матерью в третий раз

44-летняя Виктория Райдос опубликовала снимок, на котором она, облаченная в черное платье, запечатлена с округлившимся животом. Звезда шоу "Битва экстрасенсов" долго скрывала свое интересное положение, лишь на последних месяцах беременности решила сделать заявление.
Под кадром Райдос обратилась к еще не родившемуся малышу. Ведьма призналась: как только ребенок появится на свет, то станет любить его еще сильнее. Также она отметила, что испытывает не только счастье, но и тревогу, ожидая родов. "Мне и радостно, и страшно", – написала она в "Инстаграм".
Интернет-пользователи поздравили звезду мистического шоу с прибавлением в семействе. Они пожелали Виктории легких родов и здоровья. "Замечательная новость!", "Очень удивили", "Как классно!", "Очень рада за вас", – ликуют поклонники.
Напомним, Виктория Райдос пока воспитывает двоих детей. Около шести лет назад звезда шоу "Битва экстрасенсов" родила дочь Варвару, а в 2018 году – сына Захара. После того, как младший наследник появился на свет, ведьма не засиживалась в декрете, а вернулась к работе.
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