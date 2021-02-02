"Вижу огонь в глазах": разведенная Чехова отреагировала на свадьбу бывшего мужа

Анфиса и Гурам развелись в 2017 году. На этих выходных стало известно о том, что экс-супруг снова вступил в брак. Ни актер, ни его возлюбленная никак не прокомментировали ситуацию. Однако на некоторые вопросы ответила сама Чехова.



Она убеждена, что у артиста хороший вкус на женщин. "Я считаю, что Гурам обладает достаточно хорошим вкусом и чутьем на женщин, поэтому выбрать плохую он не мог. Думаю, они очень подходят друг к другу, сейчас ждут ребенка, я искренне счастлива за него", – призналась звезда.

Несмотря на стереотип о том, что бывшая жена не может радоваться за счастье экс-партнера, Анфиса считает, что Баблишвили достоин шикарной дамы сердца.

"Во-первых, я не мать чтобы жаловать или не жаловать его женщин – обычно свекровь этим занимается. Во-вторых, мы расстались на нормальной ноте, никто ни к кому не имеет никаких претензий, мы разошлись по обоюдному согласию, соответственно, я радуюсь за него, когда вижу огонь в глазах", – рассказала она. "Если ты когда-то любил человека, и продолжаешь его любить как отца своего ребенка, то почему ты должен желать ему несчастья", – объяснила свою позицию Анфиса Чехова.

Известно, что дива не знакома с Юлией лично, но заочно относится к ней достаточно тепло. Однако о новой избраннице папы много говорит их общий сын. "Между нами никакой битвы и войны. Девочка, судя по всему, хорошая. Пока я не познакомилась, но она нравится Соломону, находит с ним общий язык", – отметила Анфиса. "Мне кажется, что они с Гурамом хорошая и счастливая пара", – завершила она.

