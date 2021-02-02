С милым рай и в шалаше: наследство умершей Аллы Иошпе удивило народ

В последние годы жизни Алла Иошпе и ее супруг Стахан Рахимов большую часть времени проводили на даче в подмосковной Валентиновке. Трехэтажный уютный деревянный дом стоит прямо в лесу! Он совсем старомосковский, без изысков. Но с милым, как известно, рай и в шалаше.
Еще в первой половине прошлого века по решению Иосифа Сталин здесь появился элитный дачный поселок для деятелей культуры. В разное время тут жили и работали режиссер Константин Станиславский, поэты Борис Пастернак и Анна Ахматова, а в 1939 году, после возвращения из эмиграции, обосновалась и Марина Цветаева. В свое время в Валентиновке была дача и у Валерия Леонтьева.
Алле Иошпе с годами становилось все труднее передвигаться, поэтому она редко выходила на улицу. Да и сделать это с первого этажа дома легче, чем из городской квартиры. Именно этим и объясняется ее переезд в Подмосковье. Сегодня, как говорят эксперты, дом в 300 квадратов в Валентиновке можно купить за 20 миллионов.
Алла Иошпе и Стахан Рахимов вели уединенный и скромный образ жизни, В 2017 году программе Первого канала "На Дачу!" сделал им подарок – ремонт в доме. Наталья Барбье побывала у них в Валентиновке, а результате удалось облагородить участок и дорожку, которая ведет к дому, а также сделать красивую террасу.
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