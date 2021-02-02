Бузова отвесила Манукяну пощечину: Признать ошибки может только сильный

Поклонники звездной пары не теряют надежды на то, что они воссоединятся. После долгого молчания Ольга Бузова решила ответить на волнующий фанатов вопрос – есть ли шанс на продолжение отношений пары.
Ольга Бузова не стала отвечать прямо, возможно ли ее примирение с Давидом Манукяном. Она намекнула, что для начала ей нужно от него публичное извинение. "Признать ошибки может только сильный человек", – заявила Бузова.
Давид Манукян ранее говорил, что для него отношения с Ольгой Бузовой – пройденный этап. Судя по всему, он настроен категорично и не собирается вымаливать прощения, раз уже перелистнул эту страницу.
В своем "Инстаграм" Ольга Бузова затронула тему своих предыдущих отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она заявила, что не держит на него зла.
Ранее Ольга Бузова обещала своим фанатам, что если не выйдет замуж и не родит ребенка до своего 35-летия, то решится на усыновление ребенка. Что ж, этот порог пройден. Остается только проверить, так ли честна певица со своими фанатами.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Давида Манукяна заподозрили во вранье. Некоторые зрители шоу "Танцы со звездами" считают, что блогер мог симулировать травму.
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