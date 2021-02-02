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Бузова отвесила Манукяну пощечину: Признать ошибки может только сильный

Бузова отвесила Манукяну пощечину: Признать ошибки может только сильный

Ольга Бузова: Dmitry Golubovich / Globallookpress / www.globallookpress.com
После празднования своего 35-летия поющая ведущая Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Это сильно ударило по состоянию звезды, и она отправилась на восстановление в клинику.
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Поклонники звездной пары не теряют надежды на то, что они воссоединятся. После долгого молчания Ольга Бузова решила ответить на волнующий фанатов вопрос – есть ли шанс на продолжение отношений пары.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова не стала отвечать прямо, возможно ли ее примирение с Давидом Манукяном. Она намекнула, что для начала ей нужно от него публичное извинение. "Признать ошибки может только сильный человек", – заявила Бузова.

Давид Манукян ранее говорил, что для него отношения с Ольгой Бузовой – пройденный этап. Судя по всему, он настроен категорично и не собирается вымаливать прощения, раз уже перелистнул эту страницу.

В своем "Инстаграм" Ольга Бузова затронула тему своих предыдущих отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она заявила, что не держит на него зла.

Ранее Ольга Бузова обещала своим фанатам, что если не выйдет замуж и не родит ребенка до своего 35-летия, то решится на усыновление ребенка. Что ж, этот порог пройден. Остается только проверить, так ли честна певица со своими фанатами.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Давида Манукяна заподозрили во вранье. Некоторые зрители шоу "Танцы со звездами" считают, что блогер мог симулировать травму.

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Автор: 2 февраля 2021, 13:40 Источник: Instagram • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
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Какие ошибки у Дави? Это Бузовой надо объясняться перед ним чем занималась в молодые годы ,да и сейчас продолжает ублажать нужных людей , своего кукловода Как зарабатывала Бузова профессионалка можно понять,чему научилась в притоне по многим параметрам, она не скрывает,как умеет облизывать микрофон,показывает танец прост.. "наездница" ,без стеснения в трусах раздвигать ноги и там что то делать или прикладывать микрофон ЗАЧЕМ? Разврат полный и перед малолетками
Гость
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Скорее надо Бузовой свои ошибки признать,как странно,что она не понимает ,зачем ей надо было базарить так громко и не правду,что её били,как всегда одно и тоже со всеми мужиками , и как матери Дави относиться на такую заяву от Бузовой? Конечно не молчать ,а теперь Бузова ещё и на мать его наезжает,а прежде спроси у своих родителей почему они допустили,что дочь убежала в 17 лет к мужику ,а потом в притон деньги зарабатывать ВОТ это подщечина !!!!
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