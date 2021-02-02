Изуродованная страшной болезнью бывшая жена Аршавина показала своего главного мужчину

Алиса Казьмина недавно призналась, что борется с аутоиммунным заболеванием. Нарушения в организме уже заметны невооруженным глазом, из-за этого девушке приходится постоянно прятать лицо. Справляться с недугом ей помогает семья.

В личном блоге экс-возлюбленная футболиста поделилась снимками с главным мужчиной своей жизни – с сыном Алексеем. По словам девушки, именно дети помогают ей оставаться на плаву, бороться и надеяться на то, что лечение поможет.

Алиса Казьмина рассказала, что наследник устроил для нее маленький праздник. Молодой человек позвал маму в кино. "Спасибо родной. Ты мое все. Ты вытягиваешь меня в жизнь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала бывшая супруга Андрея Аршавина. Блогер старается каждый день быть лучше для своих детей, так как считает, что им неважно, когда мама поправится, им важно то, какая она здесь и сейчас.

По словам девушки, последние дни она проводит в основном дома – лежит, сидит, молится. Как призналась экс-возлюбленная футболиста, ни один врач не хочет брать ее на лечение, однако она не отчаивается.

Поклонники поддерживают Алису Казьмину. "Вы в любом случае самая любимая, самая красивая, самая лучшая Мама для своих детей! Вы дали жизнь троим прекрасным детям и они – Ваш стимул продолжать жить", "Красоту, идущую изнутри ничем не испортить", "Удачи Вам, пусть сложится все, как задумали", – написали в комментариях.