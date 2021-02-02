Расставшаяся с Телегиным Пелагея вывезла дочь из России

Улетев на Мальдивы, Пелагея стала публиковать в своем инстаграм-аккаунте кадры с отпуска на зависть тем, кто не может согреться этой зимой. Певица то и дело показывает, как проводит время с наследницей. Четырехлетней Таисии, похоже, очень нравится отдыхать на островах вместе с матерью.
Интернет-пользователи хоть и с грустными вздохами признаются, что тоже хотели бы улететь в жаркую страну, приходят в восторг от новых фото и видео Пелагеи. Поклонники отметили, что маленькая Таисия растет не по дням, а по часам. "Быстро подросла!", – удивляются они. По их мнению, девочка все больше похожа на свою знаменитую мать.
Напомним, отцом Таисии является бывший муж Пелагеи, хоккеист Иван Телегин. О расставании певицы и спортсмена стало известно в конце 2019-го. В прошлом же году были судебные разбирательства: экс-супруги делили имущество, но долго не могли договориться. Вероятно, именно поэтому Пелагее так необходим был отдых.
В январе Пелагее пришлось воссоединиться с Иваном Телегиным ради дочери. Певица отметила Рождество в компании бывшего мужа, чтобы дочь смогла чувствовать себя счастливой в такой светлый праздник. Артистка публиковала трогательные снимки в "Инстаграм".
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