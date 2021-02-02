"Боль долго жила во мне": расставшаяся с Манукяном Бузова неожиданно заговорила об истинных чувствах к Тарасову

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались со скандалом в 2016 году. Телеведущая долго не могла простить экс-возлюбленному предательство. Но спустя годы поп-дива стала по-другому относиться к футболисту.

Через несколько лет после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова наконец повстречала человека, с которым стала чувствовать себя счастливой. Благодаря Давиду Манукяну телеведущая не вспоминала о футболисте, но, расставшись с блогером, она вновь заговорила о пережитом.

Общаясь с поклонниками, Бузова неожиданно призналась, что давно простила Тарасова. "Эта боль долго жила во мне", – сказала телеведущая. Также поп-дива отметила, что никогда не желала зла детям Дмитрия, поскольку понимает: его наследники к случившемуся не имеют отношения.

Напомним, в настоящий момент 33-летний футболист женат на 26-летней модели Анастасии Костенко. Супруги воспитывают двух общих дочерей – Милану и Еву. Дмитрий Тарасов неоднократно отмечал, что ему очень повезло с возлюбленной.

35-летняя Ольга Бузова же снова одинока. В прошлом месяце телеведущая рассказывала, что рассталась с Давидом Манукяном из-за его измен. Более того, звезда реалити-шоу "Дом-2" обвинила блогера в рукоприкладстве. Молодой человек, в свою очередь, отрицает, что поднимал на возлюбленную руку.