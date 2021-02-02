"Боль долго жила во мне": расставшаяся с Манукяном Бузова неожиданно заговорила об истинных чувствах к Тарасову

Через несколько лет после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова наконец повстречала человека, с которым стала чувствовать себя счастливой. Благодаря Давиду Манукяну телеведущая не вспоминала о футболисте, но, расставшись с блогером, она вновь заговорила о пережитом.
Общаясь с поклонниками, Бузова неожиданно призналась, что давно простила Тарасова. "Эта боль долго жила во мне", – сказала телеведущая. Также поп-дива отметила, что никогда не желала зла детям Дмитрия, поскольку понимает: его наследники к случившемуся не имеют отношения.
Напомним, в настоящий момент 33-летний футболист женат на 26-летней модели Анастасии Костенко. Супруги воспитывают двух общих дочерей – Милану и Еву. Дмитрий Тарасов неоднократно отмечал, что ему очень повезло с возлюбленной.
35-летняя Ольга Бузова же снова одинока. В прошлом месяце телеведущая рассказывала, что рассталась с Давидом Манукяном из-за его измен. Более того, звезда реалити-шоу "Дом-2" обвинила блогера в рукоприкладстве. Молодой человек, в свою очередь, отрицает, что поднимал на возлюбленную руку.
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