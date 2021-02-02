"Первая степень ожирения": звезда "Уральских пельменей" откровенно о нетрадиционных методах похудения

Оказалось, что тогда ему сделали операцию на мениск и предупредили, что проблемы с суставами будут и дальше, если не заняться собой. "И тут как будто "щелкнул тумблер" – и в 47 лет я начал "апгрейд себя", – поведал юморист. "На старте у меня был вес 109 килограммов – первая степени ожирения. А ожирение – это болезнь", – вспомнил Сергей.
Его путь начался с серьезного анализа жизни: пищи, сна, ритма, а также с множества книг про оздоровление. "Так постепенно сформировалась моя собственная система – "Перестройка жизни 2.0"", – отметил Нетиевский. Перед этим он прошел полный медосмотр, сдал текст на питание и усвоение продуктов. "После ДНК-теста я получил точную, на всю жизнь, "инструкцию по использованию собственного тела" – на 200 страницах", – рассказал артист. Он прошел УЗИ-обследование всех органов, а затем перешел к голоданию.
"Потрясающее состояние, когда на третий день организм переходит на внутреннее эндогенное питание и начинает подъедать собственный жир. Я пил много теплой воды, травяные отвары, свежевыжатые соки. Без голодания не обойтись. Бессмысленно наполнять организм правильными продуктами, если вы не вынесли из "дома" мусор", – считает актер. Также он сообщил, что ему помогло знакомство с травницей, которая выписала курс отваров для очищения, и "живая" вода.
Теперь Сергей ест только тогда, когда правда голоден. Он отказался от алкоголя, "быстрых углеводов" и продуктов с высоким гликемическим индексом, начала осознанно подходить к выбору продуктов в магазине.
Рацион Сергея Натиевского состоит, в основном, из различных круп и клетчатки. По утрам он делает зарядку, занимается йогой, бегает, ходит в спортзал, практикует медитации. Сейчас он уже сбросил 25 килограммов и останавливаться не намерен. "От сброшенного веса у меня потрясающие ощущения. Вместе с 25 килограммами сбросил и 25 лет!" – утверждает он.
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