Ургант поглумился над пожилым Дроздовым

В конце января 83-летний Николай Дроздов, который больше 40 лет был ведущим передачи "В мире животных", зарегистрировался в социальной сети "Тик-Ток". Мимо этой новости не смог пройти шоумен Иван Ургант, потому что счел ее забавной.

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