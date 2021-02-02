Ургант поглумился над пожилым Дроздовым

В недавнем выпуске шоу "Вечерний Ургант" показали видео Николая Дроздова, снятое для "Тик-Ток". В нем ученый-зоолог говорит, что рад приветствовать интернет-пользователей на его странице. Иван Ургант остроумно отметил, что теперь средний возраст пользователей социальной сети резко возрастет: с двенадцати до четырнадцати лет.
Также ведущий вечернего шоу подчеркнул, что Николай Николаевич старше известного тиктокера Дани Милохина в 19 раз. Еще Ургант считает: Дроздова ждет большой успех в социальной сети, потому что Россия – не США, где блокируют аккаунт пожилого человека.
Вероятно, это замечание было сделано Иваном в связи с громким событием, произошедшим в январе. Тогда твиттер-аккаунт 74-летнего экс-президента США Дональда Трампа был заблокирован навсегда.
Напомним, ранее Николай Дроздов признавался, что зарегистрировался в "Тик-Ток", чтобы делиться добрыми советами с молодежью. Ведущий передачи "В мире животных" решился на это после беседы со знакомым. По словам ученого, его отговаривали от регистрации. Мол, в этой социальной сети "тусовка дурачков".
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