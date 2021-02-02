"Беспардонно и неумно": Иошпе перед смертью врезала хамке Пугачевой

В последние годы Алла Иошпе и Стахан Рахимов были частыми гостями на ТВ – участвовали в программе "Про любовь" на Первом канале", были гостями у Андрея Малахова в "Привет, Андрей!" и в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова на "России". И везде удивлялись их верности – Алла и Стахан были вместе с 1960 года! Для шоу-бизнеса такое постоянство кажется совершенно невозможным!
Взять хотя бы ту же Аллу Пугачеву. Она замужем уже в пятый раз! Причем муж младше на 27 лет! Но, как оказалось, певица так часто ставила штампы в паспорте не только из-за любви – она просто хотела, чтобы о ней постоянно говорили и писали.
"Мы недавно были в Америке. Сидим в номере, вдруг раздается звонок: "Вы не читали эту беспардонную статью?" – "Нет, какую?" – "Сейчас мы вам привезем". – рассказывала Алла Иошпе перед смертью в одном их интервью. – Привезли, читаем – интервью с Аллой Пугачевой. Вопрос журналиста: а почему вы то с одним, то с другим: то Филипп, то Галкин? Алла отвечает: ну как же, актерская судьба такая: если бы я все время была с одним, нас забыли бы точно так же, как Иошпе и Рахимова".
Алла Яковлевна была, конечно, поражена подобным хамским высказыванием Примадонны. Ведь все знают драматическую историю популярного певческого дуэта – Иошпе и Рахимову на десять лет запретили выступать, их не пускали в эфир, а все их записи были уничтожены. Причина банальная – певица в 1979 году хотела выехать на лечение в Израиль, а ее не только не выпустили, но и стали уничтожать на родине.
"Уважаемая Алла Борисовна, – обратилась Йошпе к Пугачевой. – Спасибо за то, что вы нас не забыли, упомянули всуе. Но вы забыли, что нас уничтожила советская машина. Поэтому, моя дорогая, мы сегодня не в обойме. А не потому, что я не бросила мужа или он меня. С вашей стороны подобное утверждение выглядит, мягко говоря, беспардонно. А если быть точнее – невежливо и неумно"
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