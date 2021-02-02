Любительница матерщины Кудрявцева объявила об уходе

С 1 февраля на территории России действует закон, который обязывает социальные Сети удалять неправомерный контент. К запрещенным материалам относится в том числе использование нецензурной брани.
Стоит ли говорить о том, что нововведение доставило хлопот многим отечественным звездам. Так, например, из-за нового закона пострадала телеведущая Лера Кудрявцева. Знаменитость пожаловалась в своем "Инстаграме" на то, что невозможность использования мата помешает ей доходчиво выражать свои мысли. "Как же теперь люди добрые, доходчиво доносить мысль... Ушла в закат", – написала она.
Примечательно, что Лера Кудрявцева оказалась в одном ряду с певцом и журналистом Сергеем Шнуровым, а также дизайнером Артемием Лебедевым, для которых мат стал неотъемлемой частью речевого стиля. Лебедев и вовсе разразился тирадой в своем телеграм-канале, заявив, что введенные запреты на него, мягко говоря, не распространяются.
Можно предположить, что любители крепкого словца теперь будут использовать эзопов язык, чтобы изъясняться метко, обходя при этом действующие ограничения. Стоит отметить, что несмотря на существующий стереотип о мате в русском языке, существуют сотни выразительных средств, которые помогут сделать речь богаче.
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