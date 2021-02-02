"Может протекать бессимптомно": обнародованы новые детали страшной болезни Заворотнюк

Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк стойко борется с онкологическим заболеванием. Отметим, у артистки диагностирована глиобластома. В отличие от многих ее семья выбрала лечение у отечественных специалистов. Оказалось, что этому есть объяснение.

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