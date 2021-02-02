"Может протекать бессимптомно": обнародованы новые детали страшной болезни Заворотнюк

Недавно появилась новость о том, что звезде "Моей прекрасной няни" стало лучше. Сообщалось, что якобы она может выходить во двор своего загородного дома и гулять. Главныи? врач сети клиник экспертнои? онкологии "Евроонко" Андреи? Пылев рассказал, что такое может произойти исключительно благодаря грамотной терапии.
"Основным методом лечения данного заболевания является хирургическии? этап. Если есть техническая возможность удалить опухоль, то это необходимо делать", – прокомментировал он. После этого проводится лучевая терапия и только третьим этапом является химиотерапия.
Врач понимает, почему близкие решили лечить Анастасию Заворотнюк в России. По его словам, наши доктора – настоящие мастера своего дела. "В России мы стараемся аккумулировать все самое лучшее, что накоплено в мире для лечения онкологических заболевании?. Судя по всему, родные Анастасии Заворотнюк об этом знают, поэтому лечат ее здесь", – подчеркнул он. Также Андрей отметил, что за рубежом лечение стоит на порядок дороже.
Анастасию Заворотнюк часто обвиняют в том, что она просто не следила за своим здоровьем: тяжелая работа, множество стрессовых ситуаций, отсутствие режима сна. Однако врач считает, что предупредить болезнь иногда не представляется возможным.
"К сожалению, долгое время это заболевание может протекать бессимптомно", – рассказал Андреи? Пылев. Все зависит от того, какие участки мозга поражены. "Специфических анализов по выявлению глиобластомы нет. Как правило, диагноз ставят на основании жалоб пациентов", – объяснил медицинский работник. "Данное заболевание само по себе редкое. Оно диагностируется у двух-трех человек на сто тысяч", – завершил он.
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