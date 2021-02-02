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"Может протекать бессимптомно": обнародованы новые детали страшной болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк стойко борется с онкологическим заболеванием. Отметим, у артистки диагностирована глиобластома. В отличие от многих ее семья выбрала лечение у отечественных специалистов. Оказалось, что этому есть объяснение.
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Недавно появилась новость о том, что звезде "Моей прекрасной няни" стало лучше. Сообщалось, что якобы она может выходить во двор своего загородного дома и гулять. Главныи? врач сети клиник экспертнои? онкологии "Евроонко" Андреи? Пылев рассказал, что такое может произойти исключительно благодаря грамотной терапии.

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"Основным методом лечения данного заболевания является хирургическии? этап. Если есть техническая возможность удалить опухоль, то это необходимо делать", – прокомментировал он. После этого проводится лучевая терапия и только третьим этапом является химиотерапия.

Врач понимает, почему близкие решили лечить Анастасию Заворотнюк в России. По его словам, наши доктора – настоящие мастера своего дела. "В России мы стараемся аккумулировать все самое лучшее, что накоплено в мире для лечения онкологических заболевании?. Судя по всему, родные Анастасии Заворотнюк об этом знают, поэтому лечат ее здесь", – подчеркнул он. Также Андрей отметил, что за рубежом лечение стоит на порядок дороже.

Анастасию Заворотнюк часто обвиняют в том, что она просто не следила за своим здоровьем: тяжелая работа, множество стрессовых ситуаций, отсутствие режима сна. Однако врач считает, что предупредить болезнь иногда не представляется возможным.

"К сожалению, долгое время это заболевание может протекать бессимптомно", – рассказал Андреи? Пылев. Все зависит от того, какие участки мозга поражены. "Специфических анализов по выявлению глиобластомы нет. Как правило, диагноз ставят на основании жалоб пациентов", – объяснил медицинский работник. "Данное заболевание само по себе редкое. Оно диагностируется у двух-трех человек на сто тысяч", – завершил он.

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Автор: 2 февраля 2021, 09:22 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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