"Не опустились бы до такого": обиженная Бузова раскатала мать Манукяна за дерзкие нападки

Недавно Ольга Бузова объявила о расставании с возлюбленным. Поклонники пары до сих пор пытаются смириться с неожиданным решением: все ждали свадьбу, а не завершение романа. Артистка заявила о рукоприкладстве бывшего ухажера, а теперь всплыли и другие подробности.



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