"Не опустились бы до такого": обиженная Бузова раскатала мать Манукяна за дерзкие нападки

Многие были уверены, что Давид сделает Ольге предложение на юбилей. Однако всех ждало разочарование: сначала ссора, случайно попавшая в кадр, а затем множество публичных откровений и слез. После Бузова, видимо, решила отдохнуть от всей суеты и отправилась в детокс-клинику. По ее словам, сейчас ей особенно необходимо спокойствие и медицинская помощь.
Накануне дива опубликовала пост о любви. Подписчики начали активно обсуждать происходящее, а сама ведущая решила поучаствовать в беседе. Она призналась, что после расставания Давид Манукян ни разу не поинтересовался ее самочувствием и не извинился за все плохое. Сама Бузова, видимо, тоже не пыталась пойти на контакт с бывшим избранником.
Артистка заявила, что никогда не хотела делать отношения публичными. Она скрывала роман, но рэпер был против этого. "Теперь я окончательно убедилась, что не стоит выставлять на публику личную жизнь. Я хотела скрывать отношения, как в начале...Но он настоял", – поделилась звезда.
Ольга Бузова прокомментировала и поведении матери Давида Манукяна. Отметим, ранее в социальной сети женщина обвинила ее в алкоголизме и непотребном поведении. Ведущая была поражена, такого она даже представить себе не могла. "У каждого свое воспитание или его отсутствие. Мои родители не опустились бы и не опустятся до такого", – резко высказалась дива.
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