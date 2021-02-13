В Сеть слили непристойное фото покойного Жванецкого с полуобнаженными дамами

На фотографии артисты запечатлены в компании полуголых девушек. Юмористы позируют, обнимая стриптизерш. Судя по всему, кадр был сделан за кулисами одного из концертов.
Многих поклонников снимок шокировал. Но были и те, кому непристойное фото пришлось по душе. Фолловеры восхитились тому, что сатирик умел наслаждаться жизнью.
"Какие у вас ручки шаловливые", "Шалуны", "Отличная вечеринка", – высказались подписчики. Отметим, у Михаила Жванецкого было четыре жены, трое официальных детей, и еще трое рожденных вне брака.
Напомним, Михаил Жванецкий скончался в Москве 6 ноября прошлого года на 87-м году жизни. Незадолго до кончины писатель объявил о завершении карьеры, закрыл телепрограмму "Дежурный по стране" и собственное ИП.
Как писали "Дни.ру", в конце 2019 года у Михаила Жванецкого диагностировали рак предстательной железы. А в июне 2020 года сатирик говорил, что очень плохо себя чувствует.
Юмориста похоронили на Новодевичьем кладбище. Оно является самым дорогим кладбищем России. Стоимость захоронения здесь, по слухам, примерно 30 миллионов рублей. Но для людей с большими заслугами перед Отечеством оно обходится бесплатно.
Популярные темы форума
В чем правда Навального?
Запах изо рта
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Покрасить волосы в розовый?
У дочери началось
Я решилась
Мы наняли репетитора.
Как жить с мужчиной который изменил?
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
Соседи алкоголики, подкармливаю их детей.