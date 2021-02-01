Прервала долгое молчание: внешний вид певицы Линды шокировал народ

Звезда 90-х годов вновь напомнила о себе. Линда, прославившаяся благодаря хитам "Мало огня"и "Ворона", изменилась до неузнаваемости. Она одна из первых выступала с броским макияжем в готическом стиле. Что же стало с экстравагантной солисткой?

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