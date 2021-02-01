Прервала долгое молчание: внешний вид певицы Линды шокировал народ

Линда создала настоящий ореол загадочности. Более того, ее ссора с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым только подогрела интерес публики. Удивительно, что после скандала девушка и вовсе пропала со всех радаров.
Известно, что на самом деле Линда никуда и не пропадала. Артистка продолжала выступать на сцене и вести привычный образ жизни. Похоже, что зря поклонники приписали ей статус отшельника.
У Светланы Гейман есть группа ярых фанатов, которая пришла с ней из лихих девяностых. Примечательно, что и в социальных сетях звезда перестала появляться. Хоть и говорила, что ведет обычный образ жизни.
Когда Линда явилась в новом амплуа, поклонники были шокированы неожиданными перевоплощениями. Вместо черных локонов на ее голове оказались светлые косы с вплетенными ярко-розовыми прядями. Теперь артистка больше похожа на африканскую диву, чем на представительницу отечественной эстрады.
"Вот это да! На Мадонну похожа. Вы как феникс – восстали из пепла", – написали поклонники.
Обновленный образ появился в личном блоге одного из визажистов. Молодой человек похвастался своей работой и отметил таинственную солистку. Подписчики даже не сразу узнали героиню его нового творения.
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