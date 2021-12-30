Подчеркнувшая интимное место Валерия потрясла народ: Перебор!

Певица Валерия приготовила сюрприз для зрителей шоу "Маска" и собственных фанатов.

Шоу "Маска" на канале НТВ очень полюбилось российским зрителям, и его создатели не могли оставить поклонников проекта без специального новогоднего выпуска. Приняла участие в этом выпуске и певица Валерия, которая является членом жюри проекта.

Перед трансляцией праздничного шоу звезда показала в своем инстаграм-аккаунте несколько снимков с образами, в которых она появится на сцене. Главным сюрпризом для поклонников Валерии стал первый костюм певицы. Как рассказала сама артистка, это совершенно фантастический наряд от израильского дизайнера.

Костюм представляет из себя обтягивающий полупрозрачный комбинезон с огромными крыльями на спине. Весь комбинезон украшен белой вышивкой и благодаря такому декору особенно ярко выделяется интимное место звезды. Очевидно, такой и была задумка дизайнера.

Сногсшибательный образ артистки потряс народ. Многие пришли в настоящий восторг от увиденного и завалили подчеркнувшую все анатомические подробности тела певицу комплиментами. Кто-то же посчитал такую откровенность излишней.

Потрясенные фолловеры написали:

"Ну перебор!", "Фигурка – восторг!", "Вау!!!", "Невероятно красивый наряд", "Наша Мэрилин Монро", "Глаз не отвести!".

Ранее "Дни.ру" писали о том, как полуголая Валерия раскорячилась перед народом.