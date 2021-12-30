"Надевайте носки": Изуродованные ноги Волочковой вызвали оторопь

Анастасия Волочкова гордится всеми частями своего тела.

Балерина считает, что ее ноги, которые за столько лет изрядно изуродовали пуанты, являются показателем усердной работы. Из этих соображений Анастасия регулярно выкладывает в свой блог оголенные ступни в пластырях, чем удивляет даже преданных поклонников.

Волочкова решила поделиться снимком со своим вновь приобретенным питомцем – кошкой по кличке Риччи. В Сети уже обсудили смерть прошлого любимца и баснословную стоимость нового. Хоть артистка и хотела сфотографироваться с котом, на переднем плане все равно оказались ноги, которые вызвали оторопь.

"Настенька, хочу вам посоветовать, когда вы снимаетесь, надевайте, пожалуйста, носки! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кот, если тебя держат в заложниках – дай знать", "Я даже не увидела, где там ноги", – написали комментаторы.

Нелестные комментарии в соцсетях Волочковой – не редкость. Однако наученная горьким опытом балерина решила удалять негативные послания, оставляя лишь хвалебные оды самой себе. Но, как известно, все, что однажды попало в Интернет, останется там навечно.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась, что мужчины буквально ходят за ней толпами и предлагают огромные суммы просто за встречу с ней. "Некоторые по 100 тысяч евро выкладывали просто ради знакомства со мной", – призналась артистка.