Ласкающая черного красавца Водонаева заговорила о ревности

Алена Водонаева рассказала о сокровенном.

Пока все звезды готовятся к новому году, Алена решила поговорить со своими подписчиками о сложном чувстве. Правда ревнивцем оказался мейн-кун Водонаевой по кличке Эскобар. На видео звезда ласкает своего черного красавца и уговаривает не ревновать. Кот настроен крайне воинственно, шипит и рычит на собеседника хозяйки.

В посте Водонаева рассказала, что питомец оказался собственником и вообще не подпускает к ней мужчин, только сына Богдана. "Ревнует меня страшно", – написала Алена и посоветовала смотреть ролик со звуком.

Подписчики очень бурно отреагировали на поведение кота, многие стали делиться историями о своих животных. "Психованный одноух (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавец, он мне Булгаковского кота напоминает", "Мне за экраном страшно", "Я за ваше лицо волнуюсь, надеюсь, он не пытается в лицо заехать, собственник", "Вот это агрессия! Красавчик", "Какой собственник зубастый", "А он саму Алену не цапнет? Мне страшно", "Ну и ревнуша! Эскобар настоящий мужчина защищает хозяйку", – написали комментаторы.

Ранее Алена Водонаева рассказывала о том, что ее раздражает в столовом этикете. Журналистка призналась, что ее с детства выводит из себя пожелание приятного аппетита. Она уверена, что есть нужно молча и не мешать окружающим пожеланиями, на которые нужно ответить, но это неудобно сделать, так как рот занят едой.