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Шоу-бизнес
"Слышу его голос": Градский навестил Агутина с того света

"Слышу его голос": Градский навестил Агутина с того света

Потрясающий артист Александр Градский умер 28 ноября. Однако Леонид Агутин не потерял контакт с мертвецом.
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Уход близких и дорогих людей больно бьет по эмоциональному состоянию. Горечь, скорбь и гнетущий траур порой приводит даже к депрессии. В худшем случае затяжная печаль может привести человека к психическим отклонениям. Когда умер Александр Градский, многие восприняли его кончину слишком тяжело и даже странно.

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Провожая маэстро в последний путь, Леонид Агутин признался, что с ним происходит нечто ненормальное. По словам певца, он стал получать скрытые сигналы от покойника. Другими словами, Александр Градский навестил его с того света.

"Вот я сейчас стою и будто слышу его голос", — разоткровенничался Леонид Агутин. Исполнитель хита "На сиреневой луне" сообщил, что усопший прогонял его с траурной церемонии. Как сообщил артист, Александр Градский призывал коллегу отправляться по своим делам.

Как писали "Дни.ру", смерть именитого музыканта окутана мистикой. Главный смысл — во времени кончины мэтра. Александр Градский и родился, и умер в ноябре. По мнению эзотерика, незадолго до дня рождения все люди энергетически ослабевают, поскольку организм обновляется каждый календарный год. "70 процентов смертей случаются накануне или сразу после очередного дня рождения человека", — сообщил подробности экстрасенс.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 12:56 Источник: Life ✓ Надежный источник
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