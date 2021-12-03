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Шоу-бизнес
Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича

Наследники Леонида Якубовича отказываются от его помощи. Телеведущему не без труда удалось смириться с выбором детей и внучки
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За свою жизнь 76-летний Леонид Якубович успел трижды жениться, завести двоих детей и стать дедушкой. Сын и дочь ведущего "Поля чудес" появились на свет в разных браках телеведущего. Несмотря на то, что Леонида Аркадьевича уже многие годы знает вся страна, ни один из наследников не стремиться пользоваться родством со знаменитостью.

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В первый раз телеведущий стал отцом в браке со второй супругой Галиной. Артем Антонов, сын артиста, появился на свет в 1973 году и получил фамилию матери. В свое время наследник Якубовича выучил два иностранных языка, получил черный пояс по карате и два высших образования: в московском инженерно-строительном институте им. Куйбышева и Академии внешней торговли. Однако в итоге Антонов пошел по стопам отца и стал работать на телевидении.

Сейчас 48-летний Артем состоит в дирекции информационных программ "Первого канала". После развода родителей наследник Леонида Аркадьевича затаил обиду на звездного отца, однако со временем их отношения наладились. Кроме того, в 2000 году Антонов осчастливил близкого родственника, подарив ему единственную внучку Софью.

Дочь телеведущего Варвара появилась на свет в его браке с третьей супругой Мариной Видо в 1998 году. Как и старший сын, наследница получила материнскую фамилию. В свои 23 года Варвара живет отдельно от родителей и старается добиваться всего самостоятельно. Девушка ведет себя не так, как многие дети других знаменитостей.

В этом году девушка окончила магистратуру МГИМО, получив специальность журналиста-международника. Дочка шоумена ради удовольствия записывает собственные песни, путешествует на собственные деньги и ведет микроблог в "Инстаграм". Варвара, так же как ее старший брат и племянница, не выставляет напоказ свое родство с Леонидом Якубовичем, и не стремиться занять место в светском обществе.

Как рассказывал Леонид Аркадьевич, все его наследники стараются быть максимально независимыми. Иногда настолько, что это даже шокирует знаменитость. Например, 21-летняя внучка телеведущего Софья работает в "Макдоналдсе" и зарабатывает всего 12 тысяч в месяц. Кроме того, девушка отказывается от помощи знаменитого деда, который предлагает подыскать ей более высокооплачиваемое занятие.

Неизбалованные дети ведущего "Поля чудес" не только не просят денег у отца попросту, но и не афишируют связь с ним. По словам Леонида Аркадьевича, долгое время наследники скрывали, что имеют к нему отношение. Якубович рассказал, что его сын Артем предпочитает путешествовать с семьей на автомобиле и останавливаться в мотеле. Дочь артиста Варвара, как и брат, сама оплачивает свои путешествия и в поездках живет в дешевых гостиницах, отказываясь от помощи отца.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 12:49 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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