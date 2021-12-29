"Смешно тебе?!": Звезда "Дома-2" Пинчук раскрыла занятия мужа с ребенком

Экс-участница шоу "Дом-2" Ирина Пинчук рассекретила игры супруга с маленьким сыном.

Бывшие герои проекта "Дом-2" Ирина Пинчук и Арай Чобанян успешно стоят любовь вдали от камер. Летом у супругов родился сын Давид. Теперь они учатся быть хорошими родителями под надзором гигантской армии поклонников. В "Инстаграм" молодой матери сейчас более миллиона подписчиков, которые следят за развитием малыша.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян не испытывают материальных трудностей. Осенью они приобрели роскошную иномарку, а сейчас живут в Объединенных Арабских Эмиратах. Порой супругов обвиняют в том, что они уделяют ребенку мало внимания и слишком часто оставляют его с бабушкой.

Впрочем, звезды шоу "Дом-2" уверяют, что с любовью заботятся о малыше, просто многое не снимают на камеру. Недавно в инстаграм-истории Ирина Пинчук показала видео семейной сцены. Своим подписчикам она раскрыла занятия мужа с ребенком.

В кадре брюнетка держала Давида на руках, а Арай Чобанян с белым лицом от уходовой маски решил поиграть с малышом. Он приблизился к лицу мальчика и начал его смешить как клоун. "Бу-бу-бу-бу-бу, смешно тебе?! Смешно тебе, буська?!" — восторженно развлекал отец маленького сына.

Крошка Давид довольно улыбался, как и его звездная мать. После небольшой забавы экс-участница шоу "Дом-2" Ирина Пинчук отдала малыша на руки своему супругу.