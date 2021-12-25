"Она глупенькая": Шарапова публично унизила Кудрявцеву

Ссора Леры Кудрявцевой и Сарика Андреасяна не утихает. На этот раз прокомментировала конфликт Арина Шарапова.

Недавно телеведущая Арина Шарапова приняла участие в шоу Давида Виннера. В ходе разговора Виннер вспомнил о том, как ее коллега по цеху Лера Кудрявцева унизила режиссера Сарика Андреасяна во время "Новой волны". Так, Кудрявцева заявила, что у него много фильмов, но хороших практически нет. В свою очередь, обиженный режиссер бурно прокомментировал слова Леры.

По словам Шараповой, причина такого высказывания Кудрявцевой – низкий интеллект. "Она глупенькая", – заявила ведущая. Арина считает, что так опустить человека могла только недальновидная персона.

Напомним, после слов экс-возлюбленной Лазарева Андреасян разместил несколько постов в свой микроблог, высказываясь по этом поводу. Так, он катком прошелся по теледиве и даже назвал ее тварью. Также он заявил, что обратился к адвокату.

Кстати, сама Кудрявцева никак не могла понять, в чем причина столь бурной реакции. Ведь она читала заранее заготовленный текст, который вовсе не она и писала. Затем последовали оскорбления от Сарика, из-за чего в конфликт захотел вмешаться муж Леры. Однако режиссер не ответил, и, как пояснила телеведущая, на этом ситуация была закрыта.