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Шоу-бизнес
"Еле вытащили": Черникова родила от несовместимого донора спермы

"Еле вытащили": Черникова родила от несовместимого донора спермы

Звезда 90-х Лариса Черникова рассказала о нелегкой жизни на шоу "Судьба человека". Певица исполнила мечту.
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Пять лет назад певица Лариса Черникова заявила на всю страну об острой нужде. Артистке в то время было уже за 40, и она очень хотела ребенка. Подходящего мужчинк для зачатия она не встретила поэтому ей понадобился донор. Недавно она пришла на шоу "Судьба человека" и рассказала о результате поиска.

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Оказалось, звезда добилась желаемого — нашла хорошего русского человека, который помог ей забеременеть вне отношений. Певица родила от него сына, но чуть не слегла в могилу. Донор спермы оказался для нее несовместимым по крови.

"Я чуть не умерла, когда рожала. Меня еле-еле вытащили", — пожаловалась Лариса Черникова на шоу "Судьба человека.

Дело в том, что у артистки редкая группа крови и отрицательный резус-фактор. А вот у мужчины, семя которого получила Лариса Черникова, генетические параметры были иными. К счастью, врачи спасли роженице жизнь.

Когда ребенок подрастет, певица хочет рассказать ему правду об отце. Женщина не видит ничего плохого в том, что мальчик появился на свет от донора. Для нее это лучше, чем тайное зачатие от случайного кавалера.

На шоу "Судьба человека" звезда призналась, что до сих пор не встретила вторую половинку. В случае, если любовь все-таки нагрянет, Лариса Черникова хотела бы родить второго малыша. Медики рекомендуют ей не рисковать и выбирать резус-отрицательного партнера.


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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2021, 14:01 Источник: Россия 1/"Судьба человека" ✓ Надежный источник
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