"Уже не то": Постаревший Пресняков с длинными волосами вызвал оторопь

Владимир Пресняков решил вернуться к старому имиджу.

Артист поделился фотографией, на котором предстал в образе из нулевых – в очках, расстегнутой рубашке и с длинными волосами. Оказалось, что это сын артиста Никита, который примерил на себя образ знаменитого родителя. Многие подписчики даже не поняли, что это не сам Владимир.

В Сети сошлись во мнениях, что молодой артист отлично передал стиль, но вот Преснякову-старшему возвращаться к прошлому не стоит, так он выглядел бы постаревшим и несовременным.

"Молодость не вернешь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Рубашка-то из 70-х", "Вылитый папа", "Совсем не изменился с тех пор, не считая прически", "Хорош! И рубашка очень идет", "Нет, не стоит возвращаться к старому стилю", "Раскройте тайну – отец или сын?", "Владимиру всегда шли длинные волосы", "Почти как в старые добрые времена", "Ответьте, кто это Никита или Вовчик?", "Это уже, не ваша прическа", "Уже не то", – написали комментаторы.

Ранее Никита Пресняков уже показывался публике в образе отца. Он надел парик с длинными волосами и вышел в "сторис" своего блога, где рассказал, что в новом проекте играет своего знаменитого отца. Пользователи отметили, что перевоплощение получилось хорошо.