"Гадина!": Разъяренная Долматова врезала подложившей свинью конкурентке

Брюнетка Айза Долматова после развода с рэпером Гуфом продолжила набирать популярность в Сети и стала известной блогершей с многомиллионной аудиторией. Однако успех женщины пришелся по нраву не всем ее коллегам.
Звезда третьего сезона шоу "Пацанки" Хофманита, которая тоже позиционирует себя как блогер, решила подгадить Айзе Долматовой и другим медийным личностям. Она рассекретила их телефонные номера, в результате чего знаменитостям посыпались нескончаемые звонки от любопытного народа.
Айза Долматова пришла в ярость от того, что ее личные границы были нарушены из-за подлой шалости. Блогерша призналась, что не смогла даже пользоваться навигатором в машине, поскольку на ее телефон постоянно идут входящие вызовы. Женщина попросила фанатов пожаловаться на инстаграм-аккаунт Хофманиты, чтобы его заблокировали.
"Я настолько сейчас зла! Может быть, вы знаете такую тупорылую наркоту малолетнюю... Эта гадина слила мой номер телефона!" — оскорбительно врезала конкурентке Айза Долматова.
Стоит отметить, что Хофманита вызывает общественное порицание из-за разнообразных поступков. Ранее девушка разместила в Сети видео, где страстно целуется на фоне Вечного огня со своей подругой. Так что Айза Долматова далеко не единственная, кого возмущает поведение блогерши. Как пишет телеграм-канал Baza, на днях Следственному комитету поручили провести проверку по признакам преступления по статье об осквернении символов воинской славы.
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