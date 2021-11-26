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Шоу-бизнес
"Беда": Джигурда выдал Ефремова после сражения с зэками

"Беда": Джигурда выдал Ефремова после сражения с зэками

Осужденный за смерть курьера Михаил Ефремов вызвал бурю обсуждений.
прочитано 328 раз

На днях стало известно, что Михаил Ефремов отбывает срок с пользой для себя. Мужчина принял участие в масштабном состязании по созданию видеороликов среди заключенных. В колонии актер написал сценарий фильма, а итоговая киноработа получила приз за лучший монтаж.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Творческое сражение с зэками, по мнению Никиты Джигурды, пошло артисту на пользу. Фрик высоко оценил новое достижение осужденного товарища. Он рад, что Михаил Ефремов может продолжать деятельность в профессиональном русле и не опускает руки.

Кроме того, Никита Джигурда сообщил интересные факты о личности артиста. Музыкант выдал Михаила Ефремова, рассказав, почему тот обрек себя на проблемы. "Беда Миши в том, что он и в жизни играет. Относится ко всему как к спектаклю", – поделился певец.

Мужчина рассказал историю, которая помогла ему лучше понять нутро Михаила Ефремова. Джигурда был свидетелем того, как актер изобразил из себя пьяного, чтобы просто развеселить народ, хотя при этом был абсолютно трезвым.

Напомним, при участии заключенного артиста был создан фильм "Евангелие от Федора". За основу сценария Михаил Ефремов взял роман "Преступление и наказание". В съемках была задействована и его дочь. Ролик уже широко распространился в Сети.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 18:58 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
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