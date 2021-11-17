Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
партнеры
Среда
17 ноября
Лента новостей
11:19
В подмосковном Серпухове загорелся склад
11:05
"Стараюсь не обращать внимания": дочь ответила на грязные сплетни о Табакове
11:00
Перекроившая себя Малиновская отчаялась из-за уродства: Жертва пластической хирургии
10:58
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
10:53
В расчленении пенсионера в Петербурге подозревают его сына
10:49
Зудина влепила смачную пощечину снявшейся в космосе Пересильд: Удивлять стоит другим
10:25
Россиянам разъяснили тонкости залога квартир с живущими в них детьми
09:51
"Шоу ваше ****** не начнется": разъяренный Киркоров разорался матом в присутствии испуганных детей
09:47
Волочкова дала оплеуху Борисовой за обвинения в пьянстве: Лохушка и марамойка
09:34
Брак с Овечкиным, переезд за границу и горе из-за потери матери: как живет младшая дочь Веры Глаголевой
09:24
Спустя 10 лет: как выглядит 18-летняя звезда "Закрытой школы" Луиза-Габриэла Бровина
09:01
Всплыли ужасающие данные о тяжелом недуге Бузовой: Вылечить уже невозможно
08:48
"Захватившая" детский фонд Пересильд взвыла из-за жуткой травли: Переврали мои слова
08:42
Снявший штаны Галкин показал Пугачевой свою стрелу: Хочется потрогать
08:35
Украинский генерал о польско-белорусском кризисе: Путин дожал Меркель
06:03
Еремин день: традиции и приметы 17 ноября
03:59
Больше ста погибших: в 1961 году в Чувашии сгорела школа
02:10
Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
00:03
К чему снятся утки
22:47
"Пожалуйста, остановись!": Фандера возмущена жестокостью Малахова
21:30
Бешеные деньги: сколько стоит улыбка Пугачевой
21:28
"Невежество!": Шукшину жестко припечатали после слов о QR-кодах
21:20
Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года
20:58
"Мужа угробили!": вдове Караченцова выдвинули страшное обвинение
20:11
"Психанула": облитую грязью Пересильд довели до слез
20:09
"Время делать детей": Шейк застукали с Купером в интимной позе
19:24
Обнаженный Фомин возбудил народ постельным фото: Очень горячо
19:06
"Потерял голову": Очарованный молодухой Маликов подбил жену на развод
18:57
Нагиев оголил грудь на публике: Не забываем про чаевые
18:48
"Не обещал равные права": детей Аршавина пропихнули на телевидение
18:11
Немецкий политолог Рар назвал звонок Меркель триумфом Лукашенко
17:58
Беременная Рапунцель неожиданно вернулась к мужу
17:57
"Жирная бабища – кошмар!": Исколотую шприцами Апину показали без прикрас
17:38
Пресс-конференция о судьбе тела Сталина закончилась дракой
17:02
"Беспредел!": Кудрявцева плюнула на судебные иски Пригожина
17:01
В России с 1 января подорожают водка и коньяк
16:28
Журналисты отыскали скрывающегося от мира писателя Виктора Пелевина
16:14
Почему люди без масок не заражаются COVID-19 – объяснил врач Фадеев
16:12
Врачи объяснили россиянам опасность сухого воздуха в квартире
16:03
Экс-возлюбленная звезды "Менталиста" взвыла от клеветы: Расстались из-за митинга антипрививочников?
15:43
В Москве и Подмосковье объявили повышенный уровень погодной опасности
15:24
Армения попросила Россию о защите территорий от Азербайджана
15:20
"Полубомж" Юрин из "На-на" погибает в одиночестве: Жена ушла, друзья отвернулись
15:00
"Нужно действовать!": Бьющая тревогу Алферова относит QR-коды к фашизму
14:47
Купающаяся в роскоши Собчак назвала свою жизнь скромной
14:22
"Это копится": Джанабаева рассказала о семейных скандалах
14:17
Возмущенный Дибров разнес легендарного Бодрова: Дерьмо, а не герой времени!
13:59
Ранняя популярность, предательство и молоденький муж: что стало с "Красной шапочкой" Яной Поплавской
13:57
Петербургский педофил заманил ребенка домой под предлогом подработки
13:51
"Осуждаю": знаменитая артистка плюнула в коллег за нападки на Пугачеву
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как не стыдно": Знаменитой актрисе врезали за плевок в Бузову
"Будет малыш!": Макеева навязала мужу-алиментщику лишний рот
Плюнувшая в памятник Джигарханяна Цымбалюк-Романовская сделала громкое заявление
20-летняя дочь выглядит хуже 53-летней Стриженовой: Обтянутый живот и сплющенная грудь
Облившая помоями Бузову 66-летняя Копенкина вышла на люди в стрингах
Не дает жениться: почему Рудковская встала между Биланом и его невестой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Шоу ваше ****** не начнется": разъяренный Киркоров разорался матом в присутствии испуганных детей

"Шоу ваше ****** не начнется": разъяренный Киркоров разорался матом в присутствии испуганных детей

Уже сейчас Филипп Киркоров достиг такого уровня популярности и всенародной любви, что его недоброжелатели, кажется, практически испарились. Даже после последних выходов с Давидом Манукяном ситуация для него сильно не изменилась.
прочитано 735 раз

Поп-король отечественной эстрады вовсе не считается скандальной личностью. Он практически никогда не ссорится с коллегами, дружит с молодыми артистами и всячески старается их поддерживать. Именно поэтому публика уже две недели шокировано пересматривает ролик, снятый за кулисами программы о талантливых детях "Лучше всех!".

ПО ТЕМЕ

Киркоров предупреждал: попытка свергнуть Пугачеву с треском провалилась

"Должен быть наказан": новый поворот в гей-скандале с Киркоровым и Манукяном

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

К слову, Филипп Бедросович славится и своей большой любовью к самым маленьким. Потому ситуация оказалась еще более шокирующей. В Сети всплыл ролик, на котором отчетливо слышен громкий матерный крик Киркорова. Судя по всему, он оказался недоволен тем фактом, что не успел отрепетировать номер вместе с операторами.

"Шоу ваше ****** не начнется! И **** мне на ваш прямой эфир, пока я не отрепетирую номер с камерами. Полтора часа будете ******* со мной!" – кричит за кадром Филипп Киркоров, пока удивленные люди записывают это на видео. На фоне можно увидеть маленькую девочку, которая выглядит крайне напуганной. Сам артист никак не прокомментировал ситуацию, пока публика негодует.

"Какой молодец. Прям король, вот она – его сущность", "А вы чего ждали от человека, который сначала бьет ногами женщину, а потом притворяется психбольным", "Жесть, и он считает себя королем", "А то, что этот ребенок стоит и слушает, не смущает?", "Просто аут, выгнать надо и осудить публично. Чем вообще поклонники думают", – возмутились подписчики паблика, который и опубликовал кадры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2021, 09:51 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

20-летняя дочь выглядит хуже 53-летней Стриженовой: Обтянутый живот и сплющенная грудь

комментарии

Ответить:

666
Пожаловаться Ответить
Уже сейчас Филипп Киркоров достиг такого уровня мрази всеяруси и всенародного проклятия, что его недоброжелателями, кажется, практически практически стала вся Россиия!Будь ты проклят ввооннююччиий-ппииддоорр фИЛЛИП АМЭН!
Сергей.
Пожаловаться Ответить
Прямо-таки Америку открыли.С его-то закидонами чему тут удивляться-то? Смельчаков нет послать его куда подальше.Ходят все на цыпочках и лебезят перед этим расфуфыренным петушарой,который и умеет только ЯКАТЬ. Я...Я...Я... головка от...
Valeriy Bondarik
Пожаловаться Ответить
_,,,_ Здравствуй`те _,,,_

БЕЗ всякого сомнения, но ОН, ЗА "ЭТО" -
ЗАСЛУЖИВАЕТ Всеобщего ПРЕЗРЕНИЯ и место В...р-не ТУАЛЕТА ...
* ЭТОТ "поп-король" - РАСФУФЫРЕННЫЙ--ПЕТУХ ...
и то, что он ВСЕМ НАС@ @ @ @ @ @ИЛ - Пора говорить В-СЛУХ !!!
->>> он - Никакой НЕ певец ! --- он - ГАД--и--ПОДЛЕЦ !!!
- ----
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= ====
С уважением - Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 17-11-21.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Шоу ваше ****** не начнется": разъяренный Киркоров разорался матом в присутствии испуганных детей

Поведение ошарашило публику
Шоу-бизнес

"Захватившая" детский фонд Пересильд взвыла из-за жуткой травли: Переврали мои слова

На звезду обрушился шквал критики
Шоу-бизнес

"Пожалуйста, остановись!": Фандера возмущена жестокостью Малахова

Шутки шоумена смешны не для всех
Шоу-бизнес

"Полубомж" Юрин из "На-на" погибает в одиночестве: Жена ушла, друзья отвернулись

Близкие опустили руки

Гороскоп

Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей

Здоровье

Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года
Почему люди без масок не заражаются COVID-19 – объяснил врач Фадеев
Заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян лишат QR-кодов: Обнародован новый приказ
За сутки в России выявили 36 818 заразившихся ковидом

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В расчленении пенсионера в Петербурге подозревают его сына
Петербургский педофил заманил ребенка домой под предлогом подработки
Во Владимирской области мужчина зарезал двух женщин и сбежал
Житель Подмосковья организовал в своем доме подпольную оружейную мастерскую
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+