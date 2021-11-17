"Шоу ваше ****** не начнется": разъяренный Киркоров разорался матом в присутствии испуганных детей

Уже сейчас Филипп Киркоров достиг такого уровня популярности и всенародной любви, что его недоброжелатели, кажется, практически испарились. Даже после последних выходов с Давидом Манукяном ситуация для него сильно не изменилась.

Поп-король отечественной эстрады вовсе не считается скандальной личностью. Он практически никогда не ссорится с коллегами, дружит с молодыми артистами и всячески старается их поддерживать. Именно поэтому публика уже две недели шокировано пересматривает ролик, снятый за кулисами программы о талантливых детях "Лучше всех!".

К слову, Филипп Бедросович славится и своей большой любовью к самым маленьким. Потому ситуация оказалась еще более шокирующей. В Сети всплыл ролик, на котором отчетливо слышен громкий матерный крик Киркорова. Судя по всему, он оказался недоволен тем фактом, что не успел отрепетировать номер вместе с операторами.

"Шоу ваше ****** не начнется! И **** мне на ваш прямой эфир, пока я не отрепетирую номер с камерами. Полтора часа будете ******* со мной!" – кричит за кадром Филипп Киркоров, пока удивленные люди записывают это на видео. На фоне можно увидеть маленькую девочку, которая выглядит крайне напуганной. Сам артист никак не прокомментировал ситуацию, пока публика негодует.

"Какой молодец. Прям король, вот она – его сущность", "А вы чего ждали от человека, который сначала бьет ногами женщину, а потом притворяется психбольным", "Жесть, и он считает себя королем", "А то, что этот ребенок стоит и слушает, не смущает?", "Просто аут, выгнать надо и осудить публично. Чем вообще поклонники думают", – возмутились подписчики паблика, который и опубликовал кадры.

