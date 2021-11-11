Новые данные о переломанной в ДТП Сафоновой: Проведет в корсете до месяца

По данным медиков, в настоящее время актриса лежит в отделении травматологии. Ее состояние оценивает как средней тяжести, температура в норме.
Сейчас Елена Сафронова не выходит на связь. Ее помощница Галина отметила, что поступает очень много звонков от обеспокоенных друзей звезды и журналистов. Она попросила пока оставить их в покое.
По словам Ирины Филатовой, знаменитость проведет в клинике как минимум две недели. По ее словам, из-за перелома ребер артистке придется ходить в специальном корсете от двух недель до месяца. Это необходимо, чтобы ее кости срослись.
Медик посоветовала звезде театра и кино минимизировать физические нагрузки и не поднимать тяжести. Также актрисе нужно принимать витамины, дабы поддержать иммунитет.
Как писали "Дни.ру", 66-летняя звезда картины "Зимняя вишня" 10 ноября сильно пострадала в аварии в центре Москвы. После ДТП ее госпитализировали в НИИ Склифосовского. Напомним, артистка ехала на своем Hyundai, когда в нее со встречки врезалась BMW, за рулем которой находилась 21-летняя девушка.
Елена Сафонова стала известна зрителям после фильма "Ищу мою судьбу", а потом сыграла в картине "Зимняя вишня". Также она запомнилась по картинам о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, сериалам "Сваты" и "Журов".
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