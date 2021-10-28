"В игры играют": для чего Крапивина сняла Лободу в белом платье

Светлана Лобода предстала перед публикой в белом платье и пошла навстречу к Нателле Крапивиной. Психолог Сергей Ланг дал свою оценку происходящему.

На днях Светлана Лобода шокировала своим выходом в свет в свадебном платье. Особенно всех удивил тот факт, что напротив нее оказалась Нателла Крапивина, которая просто светилась от счастья.

Продюсер внимательно следил за каждым движением своей бывшей подопечной. Также она сняла все на камеру своего телефона, чтобы оставить этот момент на память.

"Я сомневаюсь, что у Лободы была какая-то свадьба, это просто способ привлечь внимание к себе. Она просто использовала такую возможность", – дал свой комментарий Сергей Ланг.

Психолог уверяет, что не просто так звезду пригласили принять участие в модном показе и предоставили именно такой наряд. Он считает, для Лободы семейный статус очень важен и и она, видимо, очень хочет вступить в брак.

"Вся ее жизнь – на камеру", – ответил эксперт на вопрос о том, зачем Крапивина все снимала.

Также Ланг дал четкое объяснение тому, для чего блондинка надела на себя белое платье, о котором, кажется, сильно мечтает. Возможно, она надеется притянуть к себе таким образом еще больше взглядов мужчин, среди которых и окажется "тот самый".

"В такие игры часто играют женщины, которые хотят выйти замуж, им не терпится примерить на себя свадебное платье. Ей хочется, чтобы об этом говорили обсуждали, правда это или неправда", – подытожил он.