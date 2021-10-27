Примкнувшая к зэкам мать Шаляпина катится по наклонной

Вскрылись неожиданные данные о семье знаменитого артиста. Выяснилось, что на Прохора Шаляпина свалилось двойное горе. Потеряв жену-миллионершу, он может потерять и мать, которой сулят дорогу в места не столь отдаленные. Телеграм-канал Baza сообщает, что родительницу певца судят за суровое преступление.
По данным источника, мать певца Елена Колесникова служила сестрой-хозяйкой в волгоградской больнице, где примкнула к зэкам, которых отправляли в медучреждение на исправительные работы. Женщине следовало давать заключенным поручения и фиксировать их занятость. Родственница певца решила подзаработать преступным способом, освобождая подопечных от работы за взятки от десяти до 16 тысяч рублей.
Сообщается, что Елена Колесникова имела незаконный доход в течение трех лет. Однако теперь она катится по наклонной — тюрьма может оказаться для нее новым прибежищем. Следователи выявили четыре преступных инцидента с участием женщины, что не пройдет для нее даром. Дело дошло до суда: мать Прохора Шаляпина обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге.
Как утверждает Baza, поначалу Елена Колесникова признала совершенные ошибки, но затем предумала. Теперь она отрицает свою вину. Имеет ли к этому прямое отношение Прохор Шаляпин, пока неизестно.
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