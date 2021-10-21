"Прелюбодеяния и измены": бывшая любовница объяснила причины болезни Серова

Александр Серов борется с коронавирусом в московской больнице. Экс-избранница певца Наталья Тилер считает, что недуг – это, возможно, расплата за грехи.



Ранее женщина шокировала россиян новостью о том, что родила от музыканта дочь Кристин. У нее накопились обиды и претензии к знаменитости.

Наталья Тилер полагает, что любые проблемы со здоровьем — это своего рода кармическое наказание за плохие поступки. Она отметила, что в болезни нужно переосмыслять свою жизнь и попросить прощения у тех, кого ты обидел. По словам женщины, Александр Серов за свою жизнь успел сделать много нехорошего.

"Прелюбодеяние и измены", – привела пример экс-любовница артиста. Также она добавила, что исполнитель не признает родную дочь, называя их с Тилер чуть ли не аферистками. Она напомнила, что музыкант поссорился с отцом и братом. Наталья уверена, что Александру Серову надо покаяться.

Как писали "Дни.ру", 67-летний певец сначала лечился дома, но коронавирус не отступил. В результате Александр Серов был госпитализирован и отправлен в реанимацию.

Напомним, Наталья Тилер поведала о любовной связи со звездой несколько лет назад. Она заявляла, что встречалась с исполнителем в 80-х годах. ДНК-тест показал, что ее дочь с вероятностью в 99% является ребенком Александра Серова. Однако артист с до сих пор не согласен. Своей единственной наследницей он считает дочь Мишель от Елены Стебеневой.