"Я выпивала одна": после смерти мужа Беседина пристрастилась к алкоголю

О своем горе Галина Ильинична откровенно рассказала в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Народный артист РСФСР скончался еще в 1992-ом году после продолжительной болезни. Во время выступления Виктора Беседина сразил инсульт, и артист около двух месяцев провел в коме. После этого вернуться к полноценной жизни муж Галины Бесединой уже не смог.
В разговоре с Борисом Корчевниковым артистка вспомнила, какое сложное время им с супругом пришлось пережить. Почти пять лет артист не ходил и не говорил, а она старалась окружить мужа заботой и любовью. Певица даже научилась водить и построила дом, чтобы вывозить больного супруга на природу. Женщине приходилось много работать, чтобы оплачивать услуги специалистов, но она не жаловалась.
Когда Виктор Беседин, несмотря на все старания супруги, скончался, Галина Ильинична потеряла смысл жизни. Тогда вдова сорвалась и попыталась найти утешение в алкоголе.
"Я выпивала одна, без друзей, но потом взяла себя в руки и перестала," – призналась артистка.
Галине Ильиничне до сих пор тяжело вспоминать о том страшном периоде. К счастью, со временем певица смогла избавиться от пагубного пристрастия и продолжила жить полноценной жизнью. Сейчас Галине Бесединой 76 лет.
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