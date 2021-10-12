Прилучный у всех на виду схватил за грудь "Папину дочку" Мельникову: Любит погорячее!

В последнее время Павла Прилучного стали подозревать в новом увлечении.

Поклонники замечают, что звезда сериала "Мажор" держится слишком отчужденно от своей возлюбленной Мирославы Карпович, когда пара вместе появляется на публике. При этом страсти к ее коллеге по сериалу "Папины дочки" Павел Прилучный не скрывает, впрочем, возможно, здесь все дело в работе.

Недавно избранник Мирославы Карпович снялся вместе с Дарьей Мельниковой в эротическом триллере "Соври мне правду". По сценарию фильма между актерами очень много откровенных сцен – некоторыми провокационными кадрами со съемок Прилучный накануне поделился в своем инстаграм-аккаунте.

На одном из опубликованных снимков Павел, изображая бурную страсть, крепко прижался к Дарье сзади, схватил ее за грудь и одарил горячим поцелуем в шею.

"Для тех, кто любит погорячее!" – подписал откровенные съемки Прилучный.

Сама Мельникова в одном из интервью признавалась, что она не испытывала неловкости и смущения в интимных моментах на съемочной площадке, так как ее партнер вел себя очень профессионально. О том, как отнесется к таким сценам Карпович, ее коллега даже не думала, ведь это просто работа.

При этом некоторым поклонникам все же кажется очень подозрительным тот факт, что перед камерой Пруличный может быть так раскрепощен, а в реальной жизни с Карпович кажется так холоден. Ранее "Дни.ру" даже писали о том, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович начали сторониться друг друга.