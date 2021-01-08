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"Вы книжки читали?": Тодоренко огрели детской энциклопедией

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Регина Тодоренко высказалась об удивительном прогрессе современных детей. Она рассказала о словарном запасе своего сына и вызвала волну негодования среди подписчиков.
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Сейчас телеведущая вместе со своими звездным мужем отдыхает на Бали. Похоже, что Регина так сильно расслабилась, что забыла перепроверить последний пост в личном блоге в "Инстаграм".

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Если верить словам девушки, то впервые такие понятия, как "фламинго", "антилопа" и "авокадо", она узнала в 23-24 года. Артистка уверена, что сейчас дети знакомятся с окружающим миром гораздо быстрее.

Тодоренко подняла весьма актуальную тему, связанную со стремительным развитием ее наследника. Но вместо похвалы в адрес сыночка, она получила тяжелую оплеуху. Многочисленная аудитория принялась обсуждать уровень интеллекта Регины и ее "несчастливое детство".

"Вы книжки вообще читали? В вашей семье образование было запретной темой? Надеюсь, вашему ребенку достанется хоть одна книга", – отметили разъяренные подписчики.

Более того, поклонники звезды были удивлены наивным отношением Тодоренко. У публики сложилось мнение, будто артистка жила в каком-то вакууме и совершенно не знала, как устроен этот мир.

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Автор: 8 января 2021, 12:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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Тодоренко всегда была дурой, дурой и останется
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