Коварная измена и внебрачная дочь: Тайны суперзвезды СССР вышли на поверхность

2 января 2021 года умерла легенда советских фильмов – актер Владимир Коренев. Артист прожил насыщенную жизнь, в которой было место супружеской неверности.

В конце декабря звезда фильма "Человек-амфибия" попала в больницу с коронавирусом, а в самом начале 2021 года скончалась на 81 году жизни. Владимир Коренев был секс-символом отечественного кинематографа и пользовался большой популярностью у девушек, которые с восхищением смотрели советские фильмы с его участием. Привлекательность артиста внесла коррективы в его судьбу – в тайне от жены у него был роман на стороне.

О коварной измене Владимира Коренева заговорили еще в 2016 году на шоу "Пусть говорят", На программу пришла Наталья Иванова, с которой актер изменял супруге на отдыхе в санатории. По словам женщины, знаменитость предложила ей пообщаться поближе, что привело к половому контакту. Наталья заявила, что родила от Владимира дочь, но не стала ему ничего сообщать, так как ни на что не рассчитывала. Девочку она назвала Евгенией.

Супруга артиста и его наследница от законной жены не стали устраивать публичный скандал по поводу поведения актера. Легенда советских фильмов лишь отшучивалась, не желая поддерживать общение с внебрачной дочерью. Через пару лет после выхода программы Евгения пришла на спектакль Владимира Коренева и поблагодарила его за то, что он подарил ей жизнь.