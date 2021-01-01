Валерия сообщила о пополнении в семье: На свет появилась чудесная девочка

Днем 1 января певица Валерия поделилась чудесной новостью. Артистка наконец стала бабушкой.

Пополнение в семействе Валерии случилось, похоже, буквально под бой курантов. Исполнительница поделилась радостью с подписчиками сразу, как только смогла.

Певица призналась, что 2021-й ей сразу понравился, пусть и только начался. "Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье – Сенечка и Лиана стали родителями", – написала Валерия на своей странице в "Инстаграм". Девочка появилась на свет 1 января.

Судя по тону публикации, артистка еле сдерживала эмоции. Ночь перед Новым годом была по-настоящему необыкновенной, призналась Валерия. По ее словам, рождение человека – это всегда невероятное чудо и таинство.

Отметим, что всего за несколько часов до Нового года Лиана Шульгина делилась снимками в социальной сети "Инстаграм" из роскошной квартиры. У некоторых может создаться ощущение, будто девушка готовилась отмечать Новый год и даже не думала о том, что ей с минуты на минуту придется отправиться в роддом.

Примечательно, что Валерия и Пригожин заранее называли дату рождения малыша. Будущие бабушка и дедушка ожидали, что внучка родится 31 декабря.

Молодая мама на момент написания материала о рождении дочери не высказывалась. Сохраняет молчание и ее муж Арсений Шульгин. Похоже, все поздравления за пару принимает Валерия, чей инстаграм-аккаунт буквально завалили сообщениями после известия о прибавлении в семье.