Не уберегли: беременная невестка Валерии заразилась коронавирусом

Беременная супруга младшего сына Валерии перенесла новое опасное заболевание. Девушка рассказала, что ей пришлось нелегко.

Лиана Шульгина вынашивает первого внука певицы Валерии. Семья сдувает с нее пылинки и всячески оберегает, но все-таки звезды не уберегли свое сокровище – жена Арсения заразилась коронавирусом. К счастью, сейчас все уже позади.

О беде Лиана Шульгина рассказала в своем "Инстаграм". Все началось с того, что в сентябре ее муж Арсений Шульгин переболел коронавирусом. То время было для пары непростым.

"У Сени был ковид, мне пришлось переехать тогда в отель(( это первый раз когда мы не ночевали вместе… За все время мы не разлучались(( Всю его самоизоляцию мы болтали по телефону и видео по 3-4 часа бесперерывно переписывались 24/7", – рассказала Лиана Шульгина в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".

Невестка певицы Валерии призналась, что пара была на грани из-за разлуки. Они с нетерпением ждали, когда вновь воссоединятся. По словам Лианы, даже после ее возвращения домой влюбленные долго сохраняли дистанцию.

Но что бы они ни делали, беременная Лиана все равно заразилась. У нее целый день болела голова, и тогда она сразу почувствовала неладное. Ковид подтвердился. К счастью, Лиана переболела в легкой форме. Это была первая и единственная болезнь у нее во время беременности.

Примечательно, что в сентябре Арсений Шульгин сдавал тест на коронавирус, но он был отрицательным. На отдыхе в Турции в первый же день он почувствовал себя плохо и большую часть отпуска провел в постели. Медовый месяц был подпорчен.

Сейчас невестка певицы Валерии на девятом месяце беременности и готовится стать матерью дочери.