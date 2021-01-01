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Не уберегли: беременная невестка Валерии заразилась коронавирусом

Не уберегли: беременная невестка Валерии заразилась коронавирусом

Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Беременная супруга младшего сына Валерии перенесла новое опасное заболевание. Девушка рассказала, что ей пришлось нелегко.
прочитано 518 раз

Лиана Шульгина вынашивает первого внука певицы Валерии. Семья сдувает с нее пылинки и всячески оберегает, но все-таки звезды не уберегли свое сокровище – жена Арсения заразилась коронавирусом. К счастью, сейчас все уже позади.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

О беде Лиана Шульгина рассказала в своем "Инстаграм". Все началось с того, что в сентябре ее муж Арсений Шульгин переболел коронавирусом. То время было для пары непростым.

"У Сени был ковид, мне пришлось переехать тогда в отель(( это первый раз когда мы не ночевали вместе… За все время мы не разлучались(( Всю его самоизоляцию мы болтали по телефону и видео по 3-4 часа бесперерывно переписывались 24/7", – рассказала Лиана Шульгина в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".

Невестка певицы Валерии призналась, что пара была на грани из-за разлуки. Они с нетерпением ждали, когда вновь воссоединятся. По словам Лианы, даже после ее возвращения домой влюбленные долго сохраняли дистанцию.

Но что бы они ни делали, беременная Лиана все равно заразилась. У нее целый день болела голова, и тогда она сразу почувствовала неладное. Ковид подтвердился. К счастью, Лиана переболела в легкой форме. Это была первая и единственная болезнь у нее во время беременности.

Примечательно, что в сентябре Арсений Шульгин сдавал тест на коронавирус, но он был отрицательным. На отдыхе в Турции в первый же день он почувствовал себя плохо и большую часть отпуска провел в постели. Медовый месяц был подпорчен.

Сейчас невестка певицы Валерии на девятом месяце беременности и готовится стать матерью дочери.

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Автор: 1 января 2021, 04:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
И какое дело народу до этой семейки. Заразилась? Бывает. Но для чего пиарить попрошайку Пригожина и ногораздвигалку аткарскую?
1

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