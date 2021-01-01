"Многие уроки были усвоены": разведенный Тимати подвел итоги года

Прошлый год стал крайне успешным для Тимати. Множество неожиданных проектов и побед. Исполнитель решил поделиться итогами 2020 с поклонниками.

"Мне жаловаться на что либо – грех" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – заявил он. "2020 был просто незабываемым. Он полностью поменял мою жизнь. Поэтому и запомнится навсегда как "особенныи?". Все что ни происходило, давалось не случаи?но", – отметил рэпер. "Многие уроки были мною усвоены. Спасибо", – закончил Тимати, поздравив всех с праздником. Он пожелал подписчикам здоровья и напомнил, что это – главное, а остальное всегда приложится.

Действительно, год серьезно изменил жизнь Тимати и, видимо, на его взгляд, к лучшему. Рэпер покинул свой популярный лейбл и расстался с возлюбленной Анастасией Решетовой.

Напомним, Тимати и Анастасия были вместе шесть лет. В октябре 2019 года у них родился сын Ратмир. Недавно Решетова заявила, что теперь понимает, почему распадаются браки.

Молодая мать считает, что после рождения ребенка женщина долго не может справиться с обрушившимся на ее плечи стрессом и отсутствием сна. В свою очередь, мужчинам тоже приходится непросто: чтобы сохранить брак молодые папы должны научиться принимать тот факт, что с появлением ребенка на свет они перестают быть центром вселенной, внимание избранниц переключается.





