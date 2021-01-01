"С треском провалилась": мечтающую превзойти соперницу Меган Маркл разнесли в пух и прах

Конфликт Меган Маркл и Кейт Миддлтон обсуждает весь мир. СМИ постоянно находят новые детали ситуации, а поклонники сравнивают стиль, поведение и внешние данные герцогинь.

Недавно принц Гарри и его супруга выпустили свой первый праздничный подкаст на Spotify. Практически сразу после публикации на пару обрушились недоброжелатели. Критика была связана со всеми предыдущими заявлениями возлюбленных, а также с тем, что они якобы попытались превзойти Кейт Миддлтон.

Самым неожиданным стало появление в подкасте сына пары Арчи. Ребенок произнес свои первые слова, поздравив всех с Новым годом. Эксперты сделали вывод, что вся эта затея связана с желанием Меган и Гарри показать Кейт, что они лучше. Напомним, Миддлтон стала первым членом королевской семьи, который появился на подкасте. Она обнародовала подробности своей личной жизни.

Однако некоторое время назад Меган Маркл и принц Гарри заявили, что подписали контракт на создание подкастов для Spotify. Специалисты уверены: появление сына в первом же эфире связано исключительно с желанием затмить Кембриджей.

Участие Арчи вызвало совсем не ту реакцию, на которую рассчитывали родители. Ранее пара открыто сообщила: "Мы хотим, чтобы он рос в безопасности, вдали от камер". Поклонники и СМИ тут же припомнили семье эти слова.

Издание Daily Express заявило о присутствии "двойных стандартов": поклонники Меган Маркл постоянно критикую Кейт Миддлтон за использование детей ради пиара. "Но разместить Арчи в подкасте – нормально?" – интересуются журналисты. "Маркл попыталась превзойти Кейт Миддлтон, но с треском провалилась", – отметили репортеры The Sun.

"Кембриджи разговаривают с людьми, играя в бинго по Zoom или посещая рабочих во время поездки через сердце Великобритании. Сассексы же говорят с людьми через CNN, Time или через своих знаменитых друзей на Spotify, читая лекции страдающей публике из своего шикарного дома, предлагая банальности", – высказался светский репортер Карли Смит.