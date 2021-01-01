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Беременность и брак: заявлено о больших переменах в жизни Бузовой

Беременность и брак: заявлено о больших переменах в жизни Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Афина Март

Афина Март блогер

 Профессиональный дипломированный астролог, таролог, создатель и преподаватель авторской школы мантики, телеведущая (программа "Знаки Судьбы", "Семейный гороскоп"), постоянный автор-эксперт газеты "Оракул" и автор в изданиях "Гороскопы и Предсказания", "Тайны ХХ века", "Советы Оракула"
В 2020 году Ольга Бузова добилась огромных высот в карьере. Поклонники гадают: когда телеведущая наконец устроит личную жизнь? Ответ на вопрос знает астролог Афина Март.
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Была зима, мела метель, когда в славном городе на Неве родилась девочка, которую назвали древним славянским именем Ольга.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова родилась 20 января 1986 году, по-восточному (китайскому) гороскопу в год Быка, на стыке двух зодиакальных знаков. Официально Солнце на момент рождения находилось в 30 градусе Козерога, поэтому Ольга Бузова не является типичным Козерогом. Она – зодиакальный "пограничник", так называют людей, рожденных на стыке зодиакальных знаков.

Гороскоп каждого человека неповторим, но "пограничники" – это особенный "штучный товар" ручной космической работы, от смешения "астрологической крови" получаются уникальные личности, и потому они представляют особый интерес для астрологического исследования. Кстати, тотем-талисман Ольги – Муравей, лесной трудяга.

Ольга – личность, совмещающая бунтаря и традиционалиста. Постоянно недовольна собой. Живет по настроению: то любит спрятаться в собственном коконе и ни с кем не общаться, то не могут жить без общения. Критикует прошлое, недовольна настоящим, мечтает об идеальном будущем. Очень талантлива. Но это только астрологические "цветочки". А, вот вам и ягодки": гороскоп Ольги четко ответил на вопрос, почему она так известна, вопреки и несмотря…

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Космос был очень щедр , когда рождалась эта девочка. Астрологических причин ее "славы" очень много:

1. Венера в "сердце" Солнца. Аспект невероятного везения. А поскольку Венера управляет домом финансов. Делайте выводы, господа.

2. Шикарный стеллиум: Солнце, Меркурий, Венера, Веста в 12 доме. Эта "квадрига" планет настолько мощная, что вынесла Ольгу на тот Олимп, где она сейчас. Правда путь был непростым и тернистым.

3. Марс – сильнейшая планета, а в гороскопе имеет аспект везения (секстиль) с Меркурием. Целеустремленность. Сказала– сделала! Взаимодействие этих двух планет дает невероятную трудоспособность и возможность заниматься различными проектами одновременно: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Что, в общем-то, Ольга успешно доказывает своей жизнью своей работой.

4. Юпитер в счастливейшем аспекте (тригоне) с сигнификатором профессии астероидом Палладой и жребием Фортуна. Попадание в профессию сопровождает его величество счастливый случай.

5. Управитель 1-го дома (дом личности) Уран расположен на возвышении и имеет прекрасный аспект с Управителем дома достижений и славы.

6. Нептун в гармоничных аспектах с линией кармических Лунных Узлов.

7. Сатурн в соединении с Белой Луной и Юноной в Стрельце.

8. В гороскопе нет ни одной ретроградной планеты или в знаках своего поражения.

Очень сильный качественный гороскоп.

Как видите, избежать "славы" с таким гороскопом практически невозможно. А вот с личной жизнью и с деторождением проблемы были и, возможно, будут.

Напрягает Луна – управитель дома детей, в соединении с Черной Луной и сложных аспектах с Марсом и Юпитером: не исключены проблемы с фертильностью, либо имеется заниженный материнский инстинкт, который реализуется в своем зачаточном состоянии в любви к собачкам и кошечкам.

Квадратура Юпитера с Марсом загоняют Ольгу в узкий коридор погони за славой и известностью, как загоняют быка на корриде, чтобы потом "насладиться" его гибелью. Чем больше будет достигать и добиваться, тем больших высот ей захочется достичь, и больше будет от нее требоваться.

Этот же аспект работает, как генератор энергии 24 на 7. Не исключены склонность к преувеличениям и упрямство. Любовь к спорту, уверенность в победе и проявление раздражения, если не видит мгновенных результатов своей работы. Открытая и щедрая до такой степени, что проблемы могут заключаться в слишком интенсивном выражении своей энергии.

Что же обещает Ольге Бузовой 2021 год? Много работы. Позиции Ольги в востребованности не падают. Но самое главное есть все указание на брак и, как минимум, зачатие, если конечно, она сделает правильный выбор.

И, еще одно маленькое дополнение. Парный Арканный Код Ольги и Давида не оставляют сомнений – это любовь! Также шикарная синастрия (гороскоп совместимости), где планеты переплелись в гармоничных аспектах, как нити из двух клубков в одно целое! С учетом того, что у избранника Ольги Бузовой есть аспект однолюба, то можно предположить, что ни у одной женщины больше нет шансов! А, время, покажет.

В наступающем году желаю Ольге, идти к горизонту и никогда не достигать его! Поскольку реализованная мечта станет обыденностью. И пусть каждый день оставляет ей только захватывающие дух и воображение воспоминания. Пусть продолжает, искать свое счастье до тех пор, пока не поймет, что все искомое, что она ищет, изначально находится в ней самой!

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1 января 2021, 23:35 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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большая взрослая бабина пишет о проститутке ,молодец ,почитай про <цензура> П орно от бузовой
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