Арзамасову и Авербуха предупредили о проблемах после рождения детей: Начнутся ссоры и обиды

По мнению специалиста, артистка хочет найти в муже отца. Много лет назад в жизни звезды "Папиных дочек" произошла страшная трагедия: погиб ее родитель. Смерть отца стала сильным ударом для нее, тем более, что их отношения были очень теплыми. Поэтому во взрослом возрасте Елизавета Арзамасова хочет найти мужчину, который мог бы заменить ей родителя, стать опорой и поддержкой.

При выборе партнера определенную роль также сыграл страх отделения от родителей. Тлиашинова отметила, что когда девушка покидает родительское гнездо, то сталкивается с различными трудностями. Ей нужно стать более ответственной, самостоятельной в финансовом плане. Чтобы избежать этих проблем, девушка ищет себе партнера, который заменит ей родителя.

Также в числе возможных причин такого неравного союза специалист назвала родовую лояльность. "Это когда из поколения в поколение передается жизненный сценарий, что мужчина должен быть гораздо взрослее. Раньше на возраст не обращали внимания. А дочери в итоге повторяют за матерьми", – пояснила психолог в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Для Елизаветы муж стал "вторым отцом". Актриса видит в нем поддержку, тепло, защиту, надежность. Фигурист может ей дать то, в чем она нуждается. Но в таких союзах есть свои минусы. Тлиашинова заявила, что у супругов могут начаться проблемы в интимной жизни. Девушка, проецирующая отца на своего мужа, вряд ли захочет с ним спать.

Взрослый мужчина же хочет видеть рядом с женщину, а не маленькую девочку, с которой нельзя говорить на равных и обсуждать семейные вопросы. С появлением отпрысков у Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха могут начаться проблемы. Мужчина начнет отдавать отцовскую любовь им, а жене станет этого не хватать – начнутся ссоры, будут копиться обиды.

"Дети не будут видеть в матери взрослого человека, так как она сама в позиции ребенка. Что приведет к конфликтам в семье", – добавила Тлиашинова.