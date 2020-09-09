Ефремова в СИЗО отпаивают валерьянкой и кормят вареной селедкой

Актер Михаил Ефремов после вынесения обвинительного приговора по делу о смертельном ДТП попал в московское СИЗО "Водник". Он встретился с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в комнате для краткосрочных свиданий и сообщил об условиях его содержания в изоляторе.
Михаил Ефремов признался, что плохо спал в СИЗО. "Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло", – отметил он. Также артист заявил, что не ожидал, что суд приговорит его к восьми годам за решеткой.
Говоря об условиях в изоляторе, Михаил Ефремов скромно отметил, что "все хорошо", а своих сокамерников назвал "обычными ребятами". По словам звезды театра и кино, кормят там нормально. "Вчера вечером дали пюре с вареной селедкой. Сегодня уже успел позавтракать овсяной кашей", – поделился актер.
Вечером 8 сентября, когда знаменитость доставили в СИЗО, он смотрел в камере футбол по телевизору, но не новости о вынесенном ему приговоре. Он собирается читать книги Захара Прилепина и Александра Авдеенко, которые взял с собой.
Михаил Ефремов сидит в камере для курящих, рассчитанной на восемь заключенных. Вместе с ним там находятся еще два человека. Актер занимает одну из двух одноярусных кроватей, установленных в помещении. В камере есть большой стол, книжная полка, телевизор на десять каналов и радио, по которому часто транслируют классическую музыку.
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