Ефремова в СИЗО отпаивают валерьянкой и кормят вареной селедкой

Приговоренный к восьми годам тюремного заключения в колонии общего режима Михаил Ефремов рассказал о своем состоянии. Артисту тяжело дались первые сутки в следственном изоляторе после оглашения вердикта суда.

Актер Михаил Ефремов после вынесения обвинительного приговора по делу о смертельном ДТП попал в московское СИЗО "Водник". Он встретился с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в комнате для краткосрочных свиданий и сообщил об условиях его содержания в изоляторе.

Михаил Ефремов признался, что плохо спал в СИЗО. "Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло", – отметил он. Также артист заявил, что не ожидал, что суд приговорит его к восьми годам за решеткой.

Говоря об условиях в изоляторе, Михаил Ефремов скромно отметил, что "все хорошо", а своих сокамерников назвал "обычными ребятами". По словам звезды театра и кино, кормят там нормально. "Вчера вечером дали пюре с вареной селедкой. Сегодня уже успел позавтракать овсяной кашей", – поделился актер.

Вечером 8 сентября, когда знаменитость доставили в СИЗО, он смотрел в камере футбол по телевизору, но не новости о вынесенном ему приговоре. Он собирается читать книги Захара Прилепина и Александра Авдеенко, которые взял с собой.

Михаил Ефремов сидит в камере для курящих, рассчитанной на восемь заключенных. Вместе с ним там находятся еще два человека. Актер занимает одну из двух одноярусных кроватей, установленных в помещении. В камере есть большой стол, книжная полка, телевизор на десять каналов и радио, по которому часто транслируют классическую музыку.