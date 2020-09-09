Народ пришел в восторг от грязной выходки Пугачевой

Вместе с певицей в программе принял участие Баста. Ближе к концу выпуска муж артистки включил песню Моргенштерна и Элджея "Cadillac" – один из главных хитов 2020 года. Сначала Баста и Алла Пугачева просто качали головой под музыку. Слов они не разобрали. Звезда заявила, что понятия не имеет, кто такой Моргенштерн.
Затем участники шоу решили изучить текст песни и выяснить, о чем же все-таки речь в песне. Алла Пугачева, отметила, что это "чистые частушки". Тогда Максим Галкин вместе с супругой вместе исполнили "Cadillac" на мотив частушек. Примечательно, что Алла Пугачева не постеснялась озвучить неприличные слова композиции.
Россияне живот отреагировали на выпуск с Примадонной. Многие удивились и даже восхитились грязной выходке певицы – перепеть хит рэпера с нецензурными выражениями. "Ой, ну Алла Борисовна украсила, конечно, выпуск! Было весело", "Алла Борисовна в Ютубе – это лучшее, что могло быть в 2020", – прокомментировали запись шоу "Музыкалити" пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", вскрылась страшная история из жизни Примадонны о том, как помешанный фанат угрожал ей ножом и требовал личной встречи с ней. Спастись от беды звезде помогло то, что она не растерялась и сразу ему ответила.
Напомним, ранее Максим Галкин опроверг слухи о расставании с Аллой Пугачевой. В своем "Инстаграм" юморист опубликовал снимок, который коротко подписал: "Не дождетесь, сплетники". Со снимка на подписчиков смотрят счастливые супруги.
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