Снова вместе? Женатый Хрусталев страстно поцеловал Варнаву взасос на глазах у толпы

На видео, которое выложили в инстаграм-аккаунте телеканала ТНТ, актриса подходит к коллеге, берет его за щеки и изображает поцелуй, а затем уходит. Однако юморист хватает бывшую подругу за руку, притягивает к себе и страстно впивается ей в губы под аплодисменты зала.
В Сети народ неоднозначно отнесся к выходке Дмитрия Хрусталева. "А Хрусталев мал да удал (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так они бывшие) а теперь она одна, че бы и нет", "Как он ее зажал", "Наверно вспомнили былые чувства", "У Варнавы же вроде жених был? Она на шоу у Ивлеевой говорила", "Надеюсь он верный муж, но Варнава отказалась от замужества с ним", – написали в комментариях.
Стоит отметить, что подобным провокационным видео телеканал решил прорекламировать новое шоу. Правда, супруге артиста все же есть, из-за чего волноваться – все-таки коллеги по сцене были вместе несколько лет.
Напомним, в недавнем интервью Екатерина Варнава раскрыла подробности интимной жизни с Дмитрием Хрусталевым. Как отметила звезда, с ним она никогда не имитировала оргазм. Правда, в совместной жизни были и забавные случаи.
Однажды артистка заснула во время секса. Девушка вернулась с гастролей и очень хотела отдохнуть, поэтому "отрубилась" прямо в процессе, а когда через несколько минут очнулась, даже не поняла, что происходит.
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