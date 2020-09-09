Снова вместе? Женатый Хрусталев страстно поцеловал Варнаву взасос на глазах у толпы

В Сети появилось видео, на котором Дмитрий Хрусталев страстно целует Екатерину Варнаву на глазах у изумленной публики. Стоит отметить, что артист, судя по сообщениям инсайдеров, уже год женат на солистке группы "Фабрика звезда" Марии Гончарук.

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