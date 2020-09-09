Обнимались и целовались: папарацци засняли Купера и Шейк на улице

В Сети всплыли фотографии с недавней прогулки 45-летнего Брэдли Купера и 34-летней Ирины Шейк. Пара крепко обнималась и целовалась. Этот факт не мог не взволновать публику, ведь пара в разводе. Купер и Шейк пробыли вместе четыре года, после чего брак распался.
Как пишет Woman.ru, пылкие чувства на фото – всего лишь прощальный поцелуй в конце дежурной встречи. Бывшие супруги гуляли по району Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Они проводили время с общей дочерью Леа. Пару частенько видят вместе, ведь бывшие супруги расстались без скандалов и дележки имущества.
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�� Ирина Шейк шокировала откровенным нарядом Модель посетила престижную американскую кинопремию "Оскар" вместе с супругом Брэдли Купером. Для красной дорожки Ирина Шейк выбрала весьма откровенный наряд. Подробности на @dniru������ Фото: www.globallookpress.com #иринашейк #шейк #модель #оскар #дниру
Модель и актер часто видятся, чтобы передать дочку "из рук в руки" и обсудить детали ее воспитания. Ирина и Брэдли почти никогда не комментируют свое расставание в прессе, а если и делают это, то очень кратко и размыто.
Ранее Ирина Шейк выложила эротичное селфи в ванной. Сидя на полу топлес, одетая лишь в шелковую юбку со "звериным" принтом, модель привлекла внимание сотен тысяч пользователей "Инстаграм".
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