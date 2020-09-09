"Хочу написать книгу": смертельное ДТП и суд над Ефремовым вдохновили Добровинского

Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Адвокат потерпевшей стороны по делу Михаила Ефремова сообщил о своих планах. Также Александр Добровинский высказался о намерении защиты актера обжаловать его приговор.

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Адвокат Михаила Ефремова подал жалобу на вердикт артисту. Александр Добровинский не уверен, действительно ли документ есть у суда. Он отметил, что в этом деле для него было важно получить доказательства вины звезды театра и кино в смертельном ДТП.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

По словам Александра Добровинского – в планах учредительство фонда имени погибшего в аварии Сергея Захарова. Фонд не только увековечит его имя, но и поможет людям, которые оказались в похожей ситуации, как и родственники жертвы.

Адвокат признался, что дело Михаила Ефремова подтолкнуло его к написанию книги. Юрист планирует закончить произведение к Новому году. Он намерен рассказать, каким образом ему с коллегами удалось тактически и стратегически переиграть защиту знаменитости. Добровинский постоянно находится на связи с семьей Захарова. Они считают, что дело можно было закрыть без нервных затрат, если бы Михаил Ефремов сразу признал вину.

Напомним, 8 сентября актера суд вынес приговор: восемь лет тюремного заключения в колонии общего режима и выплата в сумме 800 тысяч рублей родственникам погибшего. Роковое ДТП произошло в Москве 8 июня. Пьяный Михаил Ефремов на своем внедорожнике врезался в фургон курьера службы доставки Сергея Захарова. Водитель второй машины скончался в больнице от полученных травм.

Как писали "Дни.ру", суд над звездой длился три месяца. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Происходящее на заседаниях окрестили в народе цирком. У Михаила Ефремова нашлось много сочувствующих среди коллег. В частности, горячо защищает артиста Никита Джигурда.

Автор: 9 сентября 2020, 19:16 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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