"Хочу написать книгу": смертельное ДТП и суд над Ефремовым вдохновили Добровинского

Адвокат Михаила Ефремова подал жалобу на вердикт артисту. Александр Добровинский не уверен, действительно ли документ есть у суда. Он отметил, что в этом деле для него было важно получить доказательства вины звезды театра и кино в смертельном ДТП.
По словам Александра Добровинского – в планах учредительство фонда имени погибшего в аварии Сергея Захарова. Фонд не только увековечит его имя, но и поможет людям, которые оказались в похожей ситуации, как и родственники жертвы.
Адвокат признался, что дело Михаила Ефремова подтолкнуло его к написанию книги. Юрист планирует закончить произведение к Новому году. Он намерен рассказать, каким образом ему с коллегами удалось тактически и стратегически переиграть защиту знаменитости. Добровинский постоянно находится на связи с семьей Захарова. Они считают, что дело можно было закрыть без нервных затрат, если бы Михаил Ефремов сразу признал вину.
Напомним, 8 сентября актера суд вынес приговор: восемь лет тюремного заключения в колонии общего режима и выплата в сумме 800 тысяч рублей родственникам погибшего. Роковое ДТП произошло в Москве 8 июня. Пьяный Михаил Ефремов на своем внедорожнике врезался в фургон курьера службы доставки Сергея Захарова. Водитель второй машины скончался в больнице от полученных травм.
Как писали "Дни.ру", суд над звездой длился три месяца. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Происходящее на заседаниях окрестили в народе цирком. У Михаила Ефремова нашлось много сочувствующих среди коллег. В частности, горячо защищает артиста Никита Джигурда.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Кавказцы слишком ревнивые
Лиона, дубль-2
Прошлые дети нужны мужчинам
Вы когда нибудь уводили мужика?
Замуж за иностранца
Стоит ли получать российское гражданство?
Зара сидит на гречке
Вышла замуж , думала навсегда .