Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
Галкин поставил точку в разговоре о разводе с Пугачевой

Галкин поставил точку в разговоре о разводе с Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети стали часто появляться новости о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева якобы могут развестись. На основании чего появляется такая информация, не известно. Наконец можно смело говорить об этом, опираясь на официальный комментарий самого супруга Примадонны.
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Юморист Максим Галкин прокомментировал необоснованную информацию о разводе, которая то и дело всплывает в Сети, ведь игнорировать ее было уже невозможно.

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Супруг Пугачевой опроверг россказни одним фото, на котором показал идиллию в звездной семье. В своем "Инстаграм" Галкин опубликовал снимок, который коротко подписал: "Не дождетесь, сплетники". Со страницы микроблога Галкина на подписчиков смотрят счастливые муж и жена.

Также юморист продемонстрировал здоровые отношения с женой на своем ютуб-шоу "Музыкалити". Он пригласил Аллу в студию и на протяжении всей передачи мило шутил и подчеркивал свое расположение к ней.

Впрочем, расслабляться фанатам все равно нельзя. Ведь не просто так Филипп Киркоров тревожно отметил, что в любом случае всегда поддержит свою бывшую супругу.

Ранее "Дни.ру" публиковали страшную историю из жизни Примадонны о том, как помешанный фанат угрожал ей ножом и требовал личной встречи с ней. Спастись от беды звезде помогло то, что она не растерялась и сразу ему ответила.

9 сентября 2020, 18:30 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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Смелые наряды молодящейся Пугачевой

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