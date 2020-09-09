Галкин поставил точку в разговоре о разводе с Пугачевой

Юморист Максим Галкин прокомментировал необоснованную информацию о разводе, которая то и дело всплывает в Сети, ведь игнорировать ее было уже невозможно.
Супруг Пугачевой опроверг россказни одним фото, на котором показал идиллию в звездной семье. В своем "Инстаграм" Галкин опубликовал снимок, который коротко подписал: "Не дождетесь, сплетники". Со страницы микроблога Галкина на подписчиков смотрят счастливые муж и жена.
Также юморист продемонстрировал здоровые отношения с женой на своем ютуб-шоу "Музыкалити". Он пригласил Аллу в студию и на протяжении всей передачи мило шутил и подчеркивал свое расположение к ней.
Впрочем, расслабляться фанатам все равно нельзя. Ведь не просто так Филипп Киркоров тревожно отметил, что в любом случае всегда поддержит свою бывшую супругу.
Ранее "Дни.ру" публиковали страшную историю из жизни Примадонны о том, как помешанный фанат угрожал ей ножом и требовал личной встречи с ней. Спастись от беды звезде помогло то, что она не растерялась и сразу ему ответила.
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