Галкин поставил точку в разговоре о разводе с Пугачевой

В Сети стали часто появляться новости о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева якобы могут развестись. На основании чего появляется такая информация, не известно. Наконец можно смело говорить об этом, опираясь на официальный комментарий самого супруга Примадонны.



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