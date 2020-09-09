"Сумасшедшая химия": Виктория Дайнеко боится по уши влюбиться в Алексея Воробьева

Российская певица Виктория Дайнеко мало рассказывает о личной жизни. Она считает моветоном выставлять отношения напоказ.
Карантин девушка провела в США. Она призналась, что там у нее много ухажеров. Однако ни один так и не завоевал ее сердце, хотя ее даже звали замуж. Виктория Дайнеко в Америке простая девчонка, ведь многие мужчины не знают, что там, за океаном, она звезда. Певице это нравится. Но по ее словам, среди парней нет таких, которые "прямо вау".
В интервью Peopletalk Вика описала образ своего идеала: на него можно положиться, он сильнее ее, но не пытается задавить. В ходе беседы с журналистами поп-дива пришла к выводу, что еще не познакомилась со своим будущим мужем.
Конечно, разговор зашел и об Алексее Воробьеве. Их роман был насыщен бурными сценами расставаний и примирений. Однако составить крепкую пару звезды так и не смогли.
"Я его очень сильно люблю. Не так, что замуж хочу (хотя он будет замечательным мужем и папой), а как творческого человека. Когда мы вдвоем, это такая сумасшедшая химия!" – вдруг сказала Дайнеко.
Потом она сделала ремарку, мол, работать с ним всегда одно удовольствие, и она охотно идет на совместные проекты... В этот раз встреча в Лос-Анджелесе у них так и не состоялась. Звезда добавила, что каждый раз старается не влюбиться в него окончательно по уши.
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